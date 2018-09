Scandal

Ape tulburi la început de an școlar, la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, unde a doua zi de cursuri a fost umbrită de un conflict iscat între învățătorii și părinții elevilor din două clase primare.

Miza pare să fie una cu greutate în rândul acestora, și anume o sală de curs luminoasă, îngrijită, la care nu vrea să renunțe nici una dintre tabere.

Ringul disputei a fost chiar incinta unității de învățământ, martori ai neînțelegerilor fiind elevii din cele două clase, a III-a și a IV-a.

Sala de clasă de la care a pornit mărul discordiei a fost repartizată, în Consiliul de Administrație de la finele lunii august, clasei a IV-a B, la care învățătoare este L. P. Doar că sala respectivă aparținuse, în trecut, elevilor dintr-o altă clasă, a III-a, învățător P. Ș.

Nemulțumiți că au fost mutați într-o altă încăpere, elevii de-a III-a, însoțiți de învățătoare și de 11 părinți, au intrat în fosta clasă, în timpul orei de curs, pentru a-și revendica sala în care au învățat.

N-a fost chip de negocieri, de lămuriri sau de alte tratative, „musafirii” fiind hotărâți să-și ocupe din nou fosta sală de curs. Constrânși de situație, elevii clasei a IV-a au părăsit, alături de învățătoare, sala și au petrecut restul după-amiezii mai mult hoinărind prin școală și pe terenul de sport.

Opinii diferite

Între timp, părinți de la ambele clase și-au mutat scandalul pe holuri și apoi pe terenul de sport, fiecare aducând argumente în favoarea sa.

„Noi am respectat decizia Consiliului de Administrație și orele s-au ținut în sala care ne-a fost dată. Doamna de la clasa a III-a are 15 copii în clasă, iar noi suntem 23 și au intrat la ore, peste copii. Noi ne-am lăsat copiii la școală la 11.30, iar la 12.20 m-a sunat băiatul și mi-a spus că este panaramă și că a venit o profesoară care vorbește foarte urât cu învățătoarea lor. Nu mi se pare ok, mai ales în fața copiilor. Disputa trebuie purtată în biroul direcțiuni, nu în fața copiilor”, a ripostat unul dintre părinți.

De partea cealaltă, părinții de la clasa a III-a au susținut că sala de curs în cauză este, de mai mulți ani, a învățătoarei copiilor lor și nu consideră că este corect să fie repartizată unei alte învățătoare.

Unul dintre elevii dintr-a IV-a, pentru care ziua de ieri a însemnat mai mult haos și mai puțină școală, povestește: „Noi ne făceam liniștiți orele când, dintr-o dată, a intrat profesoara și a început să țipe. Ne-a zis să avem un an școlar bun și apoi a zis <Plecați din clasa mea> și după a început să se certe lumea și am ascultat cum se certau”.

Nici intervenția reprezentanților conducerii școlii și nici a inspectorului școlar pentru învățământ primar, Laurențiu Șpac, nu a calmat spiritele. Rămâne de văzut cum vor decurge lucrurile în zilele următoare, cine va fi dispus la compromisuri și dacă cei direct implicați vor alege calea civilizată a dialogului și a argumentelor obiective și nu a gesturilor extreme.