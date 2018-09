Cu multe piedici

Racordurile blocurilor din cartierul sucevean Zamca la noile conducte de termoficare, introduse în subteran printr-un program cu finanțare majoritar guvernamentală (30% bugetul local – 70% bugetul de stat), au fost finalizate.

Ultima etapă, de interes pentru toți locuitorii cartierului, care au avut de îndurat mai mult de un an de zile străzi sparte, șanțuri și noroaie, începe acum.

„La lucrările care vizează rețelele de termoficare se va turna asfaltul săptămâna aceasta. Vom sta pe capul lor să finalizăm lucrările în cartierul Zamca, un lucru important, având în vedere disconfortul pe care l-au provocat acolo timp de un an de zile”, a anunțat primarul Sucevei, Ion Lungu.

Proiectul include și înlocuirea rețelelor secundare de transport și distribuție și la punctul termic Obcini 4, dar acolo lucrările sistate în sezonul rece al anului trecut nu au mai fost reluate, chiar de sunt necesare, avariile fiind frecvente în acea zonă.

„Partea proastă este că în Obcini nu se întâmplă nimic și nimeni nu spune de ce. Îl voi contacta pe directorul general al firmei de la București, să vedem ce putem face să continuăm lucrarea. Noi ne-am respectat partea, am plătit 30% din facturile emise, am trimis documentația și dovada de plată la București, conform metodologiei noi, impuse de ei, am avut discuții la Minister și ne-au promis că ne dau banii – diferența de 70%”, a precizat edilul sucevean.

Pentru finanțarea lucrărilor de termoficare sunt alocate, teoretic, 5,4 milioane de lei de la Guvern, dar anul trecut, deși Sucevei i s-a acordat această sumă, pe hârtie, în practică nu a beneficiat de nici un leu.