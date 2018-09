Un tânăr de 26 de ani, dat în urmărire generală pentru comiterea a trei infracțiuni grave, dintre care una de ucidere din culpă, a ajuns în Penitenciarul Botoșani, după ce luni după-amiază s-a predat polițiștilor din cadrul IPJ Suceava. Cornel Muțuliga, din comuna Frătăuții Noi, era căutat de oamenii legii de la mijlocul anului trecut, când la data de 12 iunie 2017 Judecătoria Rădăuți a emis pe numele său un mandat de executare a pedepsei închisorii pentru o perioadă de 2 ani, pentru mai multe infracțiuni comise la regimul rutier. În jurul orei 18.40, o escortă a ajuns cu individul la penitenciar, unde acesta își va ispăși pedeapsa pentru faptele sale.

Băut și fără permis, a comis un grav accident, în urma căruia un tânăr de 23 de ani și-a pierdut viața

Faptele pentru care a fost condamnat Cornel Muțulică s-au petrecut în timpul nopții dintre 21 și 22 octombrie 2014. Aflat după miezul nopții la volanul unei autoutilitare Iveco, cu care circula pe drumul județean 178C din comuna Bilca, deplasându-se spre Vicovu de Sus, într-o curbă la stânga, tânărul atunci în vârstă de 22 de ani nu a adaptat viteza la condiţiile de carosabil umed şi ceaţă densă, astfel că a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, a intrat în şanţul de pe partea dreaptă şi a lovit frontal un podeţ, după care maşina s-a răsturnat. Alături de conducătorul maşinii, în momentul accidentului se mai aflau în mașină ca pasageri un tânăr de 23 de ani şi fratele acestuia, în vârstă de 29 de ani, ambii din Frătăuţii Vechi. Şoferul a scăpat fără leziuni, însă cei doi pasageri au ajuns la Spitalul Municipal Rădăuţi, unde la scurt timp tânărul de 23 de ani a murit din cauza leziunilor grave.

Cel de la volan era băut și nu avea permis de conducere

Şoferul care a provocat accidentul era în stare avansată de ebrietate. În urma verificării cu aparatul etilotest a rezultat că avea o concentraţie de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge. Având în vedere consecinţele accidentului şi faptul că tânărul de la volan nu avea permis de conducere şi era sub influenţa alcoolului, Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi a decis ca suspectul să fie reţinut şi prezentat în faţa magistraţilor Judecătoriei Rădăuţi, cu propunere de arestare preventivă. Faţă de Cornel Muţuliga a fost pusă în mişcare acţiunea penală, privind săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului. Anchetatorii au mai stabilit că autoutilitara i-a fost încredințată conducătorului auto de către fratele acestuia, în vârstă de 18 ani, care a fost şi el cercetat penal. Pe numele lui Cornel Muțuliga a fost emisă atunci o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, după eliberarea din arest el fiind cercetat în continuare pentru faptele sale și trimis în judecată de către procurorii parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți. În urma procesului judecat de magistrații Judecătoriei Rădăuți, la data de 12 iunie 2017 pe numele său a fost emis un mandat de executare a unei pedepse cu închisoarea pentru 2 ani de zile, însă tânărul nu a mai fost de găsit. La scurt timp după condamnarea acestuia, el a fost dat în urmărire națională, iar după o altă perioadă de timp, pe numele lui Cornel Muțuliga a fost emis un mandat de urmărire internațională. În urma predării acestuia polițiștilor, el a fost trimis sub escortă la penitenciar, pentru efectuarea pedepsei la care a fost condamnat.