Pentru un mediu curat

150 de țări din întreaga lume se unesc sâmbătă, 15 decembrie, în cea mai ambițioasă mișcare civică la nivel internațional – World Cleanup Day (Ziua de Curățenie Națională). Milioane de voluntari din întreaga lume vor spune „Let`s do it!” în lupta împotriva uneia dintre cele mai acute probleme de mediu – deșeurile.

Cât privește voluntarii care s-au înscris pentru a se implica în acțiune, Suceava stă foarte bine la acest capitol.

Peste 5.000 de persoane s-au înscris ca voluntari pentru Ziua de Curățenie Națională, peste 4.200 dintre aceștia fiind elevi. Aproape 700 de voluntari s-au înscris individual, iar alte 100 de persoane sunt reprezentanți ai ONG-urilor.

Deocamdată, județul nostru se clasează pe poziția a patra la nivel național, după Olt - 8.630 de voluntari, București - 5.514, Giurgiu - 5.195.

Județe în care se anunță o participare scăzută sunt Alba - 434, Satu Mare - 443 Covasna - 530, Harghita - 579.

Înscrierea pentru Ziua de Curățenie Națională se face pe www.letsdoitromania.ro.

Obiectivul World Cleanup Day este de a mobiliza 5% din populația Globului pentru a produce o schimbare reală de comportament față de resurse și față de deșeurile generate. La noi în țară, Let`s do it, Romania! își propune să mobilizeze 1 milion de voluntari.

"150 de ţări din întreaga lume se unesc în cea mai ambiţioasă mişcare civică la nivel internaţional - World Cleanup Day. World Cleanup Day va începe pe 15 septembrie, la ora 10.00, în Noua Zeelandă. Valul de acţiuni de curăţenie va urma soarele prin 24 de fusuri orare şi se va încheia 36 de ore mai târziu în Hawaii. Obiectivul World Cleanup Day este de a mobiliza 5% din populaţia Globului pentru a produce o schimbare reală de comportament", arată reprezentanții Let's Do It, România!.

Mişcarea "Let's do it, World!", organizatorul evenimentului "World Cleanup Day", a luat naştere în 2008, atunci când Estonia a organizat prima Zi de Curăţenie Naţională şi a reuşit să mobilizeze 50.000 de voluntari într-o singură zi. România este parte din reţeaua internaţională "Let's do it, World!" încă de la început, fiind a patra ţară care a organizat o acţiune naţională de curăţenie. Comunitatea s-a dezvoltat în ultimii 10 ani şi numără astăzi 150 de ţări cu experienţă sau care vor organiza pentru prima oară o zi de curățenie.

Din 2010 şi până în prezent, "Let's do it, Romania!" a implicat peste 1.400.000 de voluntari în acţiuni de curăţenie naţională şi peste 50.000 de elevi şi părinţi în proiecte de educaţie ecologică, fiind curăţate 18.000 de tone de deşeuri.