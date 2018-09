Rădăuţiul civic

La iniţiativa grupului „Rădăuţiul civic”, 12 rădăuţeni, printre care şi membri ai clubului „Toastmasters Rădăuţi”, au vizitat în perioada 25-26 august regiunea Cernăuţi din Bucovina de Nord, Ucraina. Traseul a cuprins oraşul Storojineţ, oraşul Cernăuţi, centrul regiunii, cetatea Hotinului şi comuna Mahala.

În anul 2018, municipiul Rădăuţi s-a înfrăţit cu oraşul Storojineţ pentru dezvoltarea relaţiilor de bună prietenie între cele două comunităţi şi colaborare în plan social, economic şi cultural.

Vizita a început cu Biserica „Sf. Gheorghe” la care slujeşte preotul protopop Vasile Covalciuc. Astăzi, în oraşul Storojineţ mai sunt aproximativ 25% români, iar în raionul Storojineţ (ce cuprinde şi satele din împrejurimi), ponderea românilor este de aproximativ 40%. În urmă cu circa opt ani, şcoala cu predare în limba română din Storojineţ a fost închisă din lipsă de copii înscrişi. Vizita a continuat cu primăria oraşului, unde tinerii rădăuţeni l-au întâlnit pe primarul Mykola Kaliychuk, cu care au discutat despre consolidarea colaborării între tinerii din Rădăuţi şi Storojineţ şi idei de viitoare proiecte comune.

Vizita s-a încheiat cu depunerea de flori la mormântul lui Iancu Flondor, personalitate bucovineană ce a avut un rol central în Unirea Bucovinei cu ţara mamă de la 1918.

În Cernăuţi participanţii au vizitat Piaţa centrală, unde a fost primit Iacob Zadik în anul 1918 de către Iancu Flondor, Obergymnasium - unde a învăţat Mihai Eminescu între anii 1858-1860, Mitropolia (astăzi Universitatea din Cernăuţi), unde se află sala în care s-a votat unirea Bucovinei cu România la 1918, Casa lui Aron Pumnul şi Cimitirul Vechi din Cernăuţi, unde sunt înmormântate personalităţi precum Aron Pumnul, Aglaia Eminovici şi unde se regăsesc şi cripta familiei Hurmuzachi, criptele familiilor Onciul, Sbiera sau Stefanelli.

Vizita a continuat cu cetatea Hotinului, declarată astăzi una dintre cele şapte minuni ale Ucrainei, a cărei construcţie a fost începută încă din anul 1325.

În final, tinerii rădăuţeni au poposit în comuna Mahala, formată în mare parte din români. Din această comună a fost deportată în Siberia Aniţa Nandriş şi cei trei fii ai săi, în anii 1940, după ultimatumul primit de România de la Uniunea Sovietică. După o poveste impresionantă de supravieţuire, curaj şi determinare, Aniţa Nandriş şi-a publicat memoriile în cartea numită „20 de ani în Siberia”, ce a făcut înconjurul lumii. Grupul de tineri a vizitat monumentul dedicat Aniţei Nandriş şi a fost primit cu căldură de primarul Elena Nandriş, care a împărtăşit cu tinerii rădăuţeni din experienţa sa.

„În an de Centenar, am considerat că avem datoria să ne cunoaştem istoria şi aşa a apărut această vizită în Bucovina de Nord, unde am păşit efectiv pe urmele istoriei. Centenarul Marii Uniri este despre oameni şi istoria lor, iar pentru noi această excursie a fost una încărcată de istorie şi semnificaţie. Am auzit poveşti impresionante şi ne-am bucurat să ne cunoaştem oraşul înfrăţit, Storojineţ, unde locuitorii de etnie română, ucraineană şi rusă trăiesc într-o comuniune frumoasă şi sperăm să dezvoltăm relaţii de colaborare şi cu tinerii din această regiune. Încurajând tinerii din Rădăuţi şi nu numai să îşi cunoască istoria şi personalităţile din Bucovina de Nord în an de Centenar este probabil cel mai frumos mod de a trăi la înălţimea cuvenită acest eveniment istoric de mare însemnătate pentru România”, au declarat membrii grupului Rădăuţiul Civic.