Acțiune

Grupul de Inițiativă (GI)al FundațieiComunitareBucovina și Asociația Sportivă Suceava organizează duminică, 2 septembrie, de la ora 11:00, cu plecare din fața magazinului Decathlon Suceava, campania „Let’s Bike It!”, o vânătoare de deșeuri pe bicicletă. Evenimentul va fi urmat de o altă acțiune, pe 15 septembrie, când se va face „curățenie în toată țara într-o singură zi”, eveniment marca "Let's Do It, România!". „Ia-ți bicicleta, descarcă aplicația World Cleanup, mergi la vânătoare de deșeuri și poți câștiga premii super interesante: Premiul I: 3 Biciclete Oraș Elops 100 Cadru Jos Negru B'Twin, Curăţitor Karcher pentru biciclete; Premiul II: 5 Trotinete Town 9EF Alb 15 Adulți Oxelo, 4 Aspiratoare Karcher; Premiul III: 3 Corturi 2 Seconds Albastru Quechua, 3 Espresoare Tchibo Cafissimo; Menţiune: 20 Rucsacuri Drumeţie MH500 20 L Negru Quechua, 10 mingi de baschet, 10 mingi de fotbal, 3 skateboard-uri Skate MID500 Robot Oxelo, 3 seturi badminton Set Fileu / 2 Rachete Easy Set Discover, Oti Mop Spray 2 în 1, Ştergător Spray 3 in 1, Oti Gama saci menajeri Solid Extra”, anunță organizatorii.

Echipament special pentru participanți

„Let’s Bike It!” va fi organizat în toată țara, iar în 18 județe punctele de întâlnire vor fi la magazinele Decathlon. Mai multe informații puteți obține de pe http://bit.ly/2BsIyjM.

Echipamentul necesar pentru evenimentul „Let’s Bike It!”: Cască de protecție; Cameră de rezervă pentru bicicletă; Pompă de bicicletă; Trusă de prim ajutor; O pereche de încălțăminte sport, pentru a nu te înțepa, zgâria sau lovi la picioare; Haine adecvate care să te protejeze de zgârieturi și insecte; Cremă protecție solară; O sticlă de apă + 1-2 fructe, ciocolată, glucoză, sandwich; Șapcă, bandană pentru a te proteja de soare/ pelerină de ploaie (în funcție de vreme). Aplicația World Cleanup se poate descărca de pe https://apple.co/2Hoo09y, http://bit.ly/2sAmf4S.

Evenimentul durează în jur de 4 - 5 ore (în funcție de lungimea traseului).

Organizatorii anunță „cum pui un morman cu deșeuri pe hartă?”: „Instalează-și gratuit aplicația de mobil World Cleanup, disponibilă gratuit pentru Apple şi Android; Înregistrează-te în aplicație cu contul de Google sau Facebook; Când găsești un morman cu deșeuri, deschide aplicația și localizează pe hartă mormanul; Fă o poză și oferă câteva informații despre morman”. Cei care doresc să participe la acțiune pot să completeze formularul https://goo.gl/forms/VxQF4ZwcmFYOpoEn2.