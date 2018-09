Sprijin

„Rugby pentru toți copiii”, programul de burse sportive lansat anul trecut de Fundația Te Aud România, în parteneriat cu Clubul Sportiv Școlar (CSS) Gura Humorului, va continua și în acest an. Cei nouă câștigătoride anul trecut, pe baza unei scrisori de intenție adresată Fundației Te Aud România, vor putea beneficia în continuare de bursa sportivă primită. Aceștia îndeplinesc în continuare toate condițiile necesare pentru a fi parte a acestui proiect. Li se vor adăuga alți 11 tineri. În perioada 1 – 5 septembrie se va face analiza dosarelor celor 18 elevi înscriși recent. Interviurile cu candidații vor avea loc în perioada 8 - 9 septembrie. Câștigătorii (cei 11 tineri) vor fi anunțați pe 10 septembrie. Fondatoarea Te Aud România, Gabriela Popescu, ne-a spus că, în acest an, „am depășit granițele județului și avem și tineri care au aplicat din satele județului Botoșani. Aceștia și-au arătat interesul de a juca rugby la juniori la Gura Humorului și se transferă la Colegiul <Alexandru cel Bun>din Gura Humorului”. La fel ca anul trecut, adolescenții vor lua parte și la programul de mentorat și dezvoltare personală, implementat de Te Aud România și condus de DHL express România și Banca Comercială Română. „Pentru a facilita acest lucru, am mărit numărul de mentori la 20 pentru programul <Rugby pentru toți copiii>2018. Toți mentorii ce au fost alături de noi anul trecut și-au arătat disponibilitatea de a continua în program. Pe lângă aceștia, avem alături de noi (în calitate de mentori) și membri importanți ai comunității județene: Ionuț și Nadia Crețuleac, Florin Irimescu, precum și persoane de succes la nivel național, cum ar fi Daniel Filip Tandreu – Managing Partner BioWelt Handel, James Grindley – CEO CertAsig Group, Benjamin Turquin – Head of Retail BRD Groupe Societe Generale, Virgil Stănescu – Președinte la Sports Hub International”, a completat Gabriela Popescu.

Taxele de cazare și masă, plătite integral pe o perioadă de un an

Cu scopul de a veni în întâmpinarea copiilor ce provin din medii dezavantajate, DHL Express România, împreună cu Banca Comercială Română, va finanța 20 de burse sportive candidaților cu abilități sau potențial remarcabil în rugby. Programul vizează să permită copiilor talentați să ducă mai departe tradiția în rugby a orașului Gura Humorului, în timp ce își dezvoltă propriile abilități la cel mai înalt nivel. Dimensiunea socială a burselor este menită să ofere copiilor din medii dezavantajate o șansă egală de a învăța, crește și a se dezvolta. Câștigătorii primesc finanțare în proporție de 100% pe o perioadă de un an la taxele de cazare și masă în cadrul Colegiului „Alexandru cel Bun” Gura Humorului. În același timp, programul urmărește și dezvoltarea personală a tinerilor prin programul de mentorat, monitorizarea frecvenței școlare și rapoarte trimestriale privind performanța școlară. Directorul CSS Gura Humorului, Andrei Varvaroi, a spus că „cele mai importante rezultate ale acestui program se regăsescîn titlul de campion naţional obținutde CSS Gura Humorului – echipa de U16, câtși medalia de bronz obținutăde juniorii de la U15. Suntem recunoscătoriși bucuroșipentru continuitatea programului, câtși pentru numărulde burse măritdin acest an”.