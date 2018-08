„Ţara mea”

Eseul „Ţara mea” i-a asigurat elevului sergent Alin Valentin Mocanu, de la Colegiul Naţional Militar ”Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, un loc în finala Concursului naţional de eseuri pe teme istorice, pentru liceeni, organizat de revista Dilema Veche.

Pasionat de istorie, disciplină pe care o studiază cu interes şi entuziasm, Alin, elev în clasa a XII-a, mărturiseşte că finala competiţiei a reunit cele mai bune 25 de eseuri din cele 344 înscrise în competiţie. În lucrarea sa, Alin a mizat mult pe respectarea adevărului istoric şi renunţarea la istoria cosmetizată, distorsionată, care este promovată nu de puţine ori.

„Prima etapă a concursului a presupus trimiterea unui eseu cu tema <Ţara mea>. Cred că mulţi dintre noi când se gândesc la istoria ţării se gândesc la istoria aceea infantilă, predată în clasele mici, însă din punctul meu de vedere trebuie să ne delimităm de această zonă, să căutăm adevărul istoric. Chiar dacă am fost şi critic şi uneori satiric în eseul meu, am punctat permanent că în evocarea istoriei trebuie să primeze adevărul. Nu ajută nimănui să ne slăvim patria în orice condiţii, adevărul trebuie transmis mai departe aşa cum este el, asta e datoria istoricilor. Am vorbit şi de Centenar, în sensul că zi de zi în mass-media, în declaraţii publice, se vorbeşte de Centenar, dar din punctul meu de vedere se duce puţin cam departe ideea aceasta de sărbătorire. Trebuie să fim puţin mai prudenţi pentru că dacă analizăm adevărul istoric observăm că lucrurile stau altfel, iar România de atunci nu mai coincide cu România de acum”, a declarat elevul. Acesta a mai adăugat că a fost îndrumat să participe la concurs de profesorul său de istorie, Bogdan Tanasă.

Cele mai bune eseuri din finală vor fi publicate în revista săptămânală Dilema Veche, iar primele trei vor fi recompensate cu premii consistente: locul III – 500 de euro, locul II – 700 de euro şi locul I – 1.000 de euro.

Competiţia continuă cu o nouă etapă, astfel că la sfârşitul acestei luni finaliştii vor primi o nouă temă de eseu, eseuri în funcţie de care se vor stabili marii câştigători. Ceremonia de premiere se va desfăşura în luna noiembrie, la Ateneul Român, în cadrul Galei „Dilema veche – sfertul nostru de centenar”.

„Concursul este organizat cu ocazia aniversării a unui sfert de veac de existenţă neîntreruptă a revistei”, a mai completat Alin.

„Viciul nostru este setea de educaţie”

De când a pus mâna pe prima carte de istorie, Alin Valentin Mocanu a continuat studiul în acest domeniu.

„Mi-a plăcut să fac săpături în moralul poporului nostru. Aş spune că setea de educaţie este viciul elevilor de la Colegiul Militar, un viciu constructiv la care nu o să renunţ. Un merit are şi profesorul Bogdan Tanasă care m-a făcut să percep istoria ca pe ceva constructiv, nu pur şi simplu ca o serie de date, ci să gândesc, să văd cauzele, efectele”, a mai completat adolescentul.

Acesta a participat, anul acesta, la Olimpiada Naţională de Istorie şi tot în acest an, alături de echipa sa, s-a clasat pe locul I la un concurs pe teme istorice, de la Universitatea din Suceava. Un premiu II şi-a adjudecat în cadrul unui concurs judeţean pe tema holocaustului.

Alin este originar din Vaslui, iar de la anul vrea să studieze la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti.