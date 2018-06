O seară a simţurilor

Ariata Events, cea mai nouă şi elegantă sală de evenimente, de circa 400 de locuri, care se află la ieşirea din municipiul Suceava spre Gura Humorului (strada Aleea Vămii, nr. 7C), a fost inaugurată miercuri, în prezenţa unui public numeros. A fost o seară a simţurilor, în care s-au combinat perfect aromele fine, cu decoraţiunile elegante şi muzica de calitate, câteva dintre emblemele Ariata Events. Momentul inaugural a debutat cu o slujbă de sfinţire, oficiată de câţiva preoţi, după care a urmat prezentarea Ariata Events, realizată de actriţa Alma Costin.

Conceptul Ariata Events, „Îţi depăşeşte aşteptările, îţi îndeplineşte visul”

Nu întâmplător Alma a venit în mijlocul invitaţilor, pentru a le povesti despre Ariata Events. „Un concept de suflet, Ariata Events a pornit de la bucuria sinceră a copilului, de la notele care construiesc portativul vieţii, muzica ta, aria ta...”, a spus tânăra Alma Costin, nepoata proprietarei Ariata Events, Cristina Pantelimon. Alma Costin a ales să-şi organizeze nunta, „un moment unic şi special din viaţa mea”, la Ariata. „A fost peste aşteptări. Cred că acesta este conceptul Ariata Events, îţi depăşeşte aşteptările, îţi îndeplineşte visul, şi da, am trăit asta pe pielea mea. Am ales această locaţie pentru că are o partea clasică şi se poate adapta la o paletă de culori, se poate construi foarte frumos în orice direcţie, atât pe partea de decoraţiuni, cât şi în ceea ce priveşte arta culinară. Am ales Suceava pentru că este locul meu de suflet, aici m-am născut (am crescut, ce-i drept, în Ardeal). Locuiesc în Bucureşti şi lucrez pe partea de evenimente. Am văzut tot ce se poate acolo şi ţin să menţionez că Ariata Events este în tendinţe, este un loc minunat, care a contribuit la cea mai fericită zi din viaţa mea”, s-a destăinuit suceveanca.

„Întâlniri eficiente”

Deviza Ariata Events este „Despre clipe de fericire, viaţă şi iubire!”. Cristina Pantelimon, proprietara Ariata Events, ne-a spus că totul a plecat de la o dorinţă: de a construi un loc magic, despre visuri, clipe de fericire, viaţă şi iubire, pentru amintiri frumoase, „unde vă puteţi bucura alături de circa 400 de oameni”. Viitorii miri, pentru care a fost organizat momentul de miercuri, s-au bucurat de „întâlniri eficiente”, de întâlniri cu furnizori de servicii de evenimente, cu firme specializate pe decoraţiuni de evenimente, cu fotografi care imortalizează cele mai frumoase momente de la nuntă, cu DJ, pentru cea mai bună muzică, cu maestrul bucătar Bogdan Câmpanu, împreună cu o parte din echipa sa, oameni care oferă momente unice şi speciale pentru oricine alege Ariata.

Au fost zone ale sălii decorate în stiluri diferite. Viitorii miri au văzut cum ar putea să arate farfuriile cu meniurile propuse pentru evenimente, au degustat din mâncărurile preparate (astfel încât la realizarea meniului personalizat pentru evenimentul lor vor şti exact cum arată şi ce gust are fiecare „piesă” culinară, creată din ingrediente bine alese), au putut discuta cu cei care oferă servicii foto-video, cu cei care au realizat decorurile şi au aflat oferte rentabile la băuturi. „Nota clasică, dar şi pretenţioasă, care impune eleganţă, personalul amabil, oameni specializaţi care ţin la punctualitate, ţin cont de dorinţele viitorilor miri, sunt câteva ingrediente cu care Ariata îi întâmpină pe viitorii miri, pentru că aici se îndeplinesc visurile şi dorinţele, şi de multe ori puterea imaginaţiei noastre este depăşită prin proiecţia reală a acestui loc şi a ceea ce oferă acest loc”, ne-a mai spus, din proprie experienţă, Alma Costin, prima mireasă care a tras lozul câştigător optând pentru Ariata.

Oferte pentru toate gusturile

Preşedinta Federaţiei Patronale IMM Suceava, Liliana Aghiorghicesei, a transmis următorul mesaj după ce a participat la inaugurarea Ariata Events: „Printre noi sunt oameni vrednici care îşi canalizează energia şi resursele pentru a face un pas înainte. Ştiut fiind faptul că asemenea lucruri ne obligă la o schimbare de direcţie şi de atitudine, pentru a face faţă noilor provocări, este cu atât mai merituoasă şi lăudabilă deschiderea uneia dintre cele mai elegante săli de evenimente din peisajul nostru citadin. V-am păşit pragul cu inima deschisă şi vă dorim ani fructuoşi şi la fel de frumoşi precum evenimentele pe care le organizaţi”.

Echipa Ariata Events pune accent pe ospitalitate. Ariata Events va găzdui nu doar nunţi, ci şi spectacole, conferinţe, evenimente de anvergură, pentru că este un spaţiu generos, maleabil pentru orice eveniment. Foarte important este şi faptul că Ariata Events are o parcare generoasă de aproape 200 de locuri. Ariata este o sală creată special pentru evenimente cu orice tematică şi orice temă cromatică. Echipa Ariata Events poate fi găsită la telefon: 0785 80 1111 sau la contact@ariata.ro. Pentru cei care nu au rezervat sala pentru nunta lor, Ariata Events mai are locuri libere pentru 2018 şi 2019.