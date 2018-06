Vreo jumătate de mileniu, teologi şi filosofi deopotrivă s-au contrazis, disputat pe tema ”sexului îngerilor”. Altfel spus: au sau nu au îngerii sex!? Există, pe şleau zis...îngeri femei şi îngeri bărbaţi!? Ca să nu zic astfel: îngerii au corp material, au pasiuni şi opţiuni personale? Fac sex? Ori sunt doar nişte fiinţe eterice, imateriale, nişte mesageri între noi şi Divinitate? Evident că nu-s eu capabil să clarific milenara contradicţie. Până şi subtilul Andrei Pleşu a scris o fermecătoare carte despre îngeri, fără a găsi răspunsul... Un articol recent din excelenta rubrică a ”Dilemei vechi” ( e vorba de spumoasa ”Cu ochii-n 3,14” , de pe ultima pagină) ne oferă un bun prilej de ”vorbe şi de ipoteze” despre tot mai activul curent ”traco-daco -fil”, conform căruia Istoria, vorbirea, scrierea omenească, ce mai cam totul.. şi-ar avea obârşia pe ( atât de săracele azi) meleaguri carpato-danubiano-pontice. Pentru început, transcriu întocmai nota menţionată, consemnată cu elegantă rezervă intelectuală şi cu subtilă ironie, de către autorul ei, dilematicul ”M. C.” (probabil Marius Chivu, bănuiesc eu): ”Ştire de pe un site destinat celor mai credincioşi dintre români: <Testele genetice făcute în laboratoarele Vaticanului asupra scheletului de înger (!? – n.a.) descoperit în solul îngheţat al Siberiei confirmă fără nicio urmă de îndoială că românii sunt urmaşii direcţi ai îngerilor, având structura genetică cea mai apropiată de a acestora. Cauza morţii îngerului (o fi fost, poate, însuşi Luceafărul eminescian, îndrăgostit de vreo muritoare pământeancă infidelă şi limitată, precum acea Cătălina din poem, şi hotărât să se sinucidă ”din amor”...dar nu prin înecare în mare, precum scrie Emin, ci prin zdrobire de solul îngheţat al Siberiei? – n.a.).Revin: cauza morţii îngerului (eu credeam că îngerii-s nemuritori, a-fizici, non corporali, să zic aşa.. – n.a.), care a trăit acum 14.000 de ani, pare să fi fost – scrie site-ul citat de dilematici – o leziune craniană suferită de zburătorul – voila! - înger în urma ciocnirii accidentale de o stâncă, în timp ce zbura. Puse cap la cap (scrie site-ul respectiv, invocând mereu vocea Vaticanului – n.a.), împreună cu analizele genetice făcute scheletului de înger găsit acum 12 ani pe Everest, comparând această ”hartă genetică” cu cea a diferitelor neamuri şi popoare, savanţii Vaticanului au concluzionat că structura îngerilor este aproape identică, similară cu cea a populaţiei ce a trăit acum câteva mii de ani pe actualul teritoriu al României. Analizele finale urmează a fi publicate de Vatican în câteva reviste ştiinţifice şi vor stârni multe controverse, după cum recunosc înşişi oficialii Vaticanului.>Acesta fuse citatul <dilematic>, de pe acel site. La care, recenzorul M. C. adaugă: de unde se vede că nouă, românilor, Dumnezeu nu doar ne-a dat, dar ne-a şi băgat în traistă.” P.S. Acum am să comentez niţel ştirea despre ”îngerul căzut” , acum 14.000 de ani, în Siberia. O avea el, bietul, cromozomi româneşti, dar, oricum, ştiu deja : mă tem că şi-l vor revendica, total, ruşii! Din două motive: 1. Tot ce pică, intră la ei, se ştie...nu se mai restituie niciodată, în veci şi pururi (vezi Tezaurul de la Moscova). 2. Ţinând seama de neostoita mândrie a Patriarhiei ruse de a fi recunoscută drept unica moştenitoare legiuită a Bizanţului, ca şi visul de a subordona, cumva, bisericile ortodoxe ”surori”, pun pariu că ”îngerul din Siberia” va fi considerat de Moscova ca rus...nu ca român! Eu însumi le-aş recunoaşte, smerit, ruşilor, un posibil argument factual: faptul că îngerul şi-a spart capul de o stâncă, în zbor , deasupra Siberiei (şi eu, prostul, care crezui că îngerii au un soi de GPS ceresc, perfect funcţional!?) dovedeşte clar că era rus: băuse cam multă vodcă, mă tem...şi a greşit aterizarea. 3. De fapt, acest posibil argument în favoarea ”naţionalităţii” ruse a bietului înger ”beţiv” mi-aduce aminte o glumiţă - doar aparent – simplistă, banală despre rezolvarea eternei dileme: cine au fost primii locuitori ai Transilvaniei? Românii sau ungurii!? Doar românii, cred, puteau crea bancul care glăsuieşte că atunci când Attila (ori Arpad?)...a descălecat, la propriu, pe malul Crişului, ca să facă o baie... nu şi-a mai găsit, pe mal, nici calul, nici hainele! Apoi...cine or fi fost primii în Ardeal!? Românii sau ungurii? Evident, românii... 4. În fine, comparaţia românilor cu îngerii mi se pare validă: îngerii nu fac, nu intervin în politică, lupte intestine...Ei tac, sunt invizibili şi discreţi. Ca românul de rând... De asta ne şi regulează toţi impostorii şi parveniţii: românul de rând e cuminte.. e... .ca un înger.