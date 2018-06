Greşeală

Practicile comerciale incorecte, în care consumatorul plăteşte mai mult decât ar trebui, nu sunt doar cazuri izolate. De curând, un sucevean care a cumpărat două medalioane de somon de la raionul de peşte al unui cunoscut hipermarket sucevean a constatat o diferenţă semnificativă de gramaj între cantitatea semnalată de cântarul magazinului şi cea reală.

Astfel, deşi a plătit pentru 480 de grame de somon, bărbatul a sesizat acasă că peştele cumpărat avea 350 de grame, cu 130 de grame mai puţin decât cantitatea semnalată de cântarul „profesionist”.

„Miercuri seară, fiica mea a cumpărat două rondele de somon care au fost cântărite de un angajat al hipermarketului ca având 480 de grame. Acasă am văzut punga cu peşte şi era evident că nu era aproape jumătate de kilogram de peşte. Am cântărit cu un cântar de casă, iar apoi am mers la un magazin de cartier, iar rezultatul a fost acelaşi - erau 350 de grame de produs”, a declarat clientul.

Fiind convins că este victima unei înşelătorii, bărbatul s-a întors a doua zi la raionul de peşte, unde a recântărit produsul, însă cu acelaşi rezultat - 480 de grame. A încercat şi la cântarul raionului de fructe şi legume, unde ecranul cântarului i-a arătat 350 de grame, suspiciunile adeverindu-i-se de această dată.

”Am încercat decent să vorbesc cu cineva, dar mi s-a spus ba că şeful de raion e în concediu, ba că şeful de echipă e ocupat. Am stat 40 de minute în zadar, am ajuns să cerşesc acolo pe banii mei. Au avut un comportament foarte nepotrivit, ca şi cum nu i-a interesat”, a povestit clientul păgubit.

Dezarmat de atitudinea angajaţilor magazinului, acesta a îndreptat o plângere către Comisariatul pentru Protecţia Consumatorului, iar vineri dimineaţă o echipă din cadrul instituţiei a mers în control la hipermarket. Comisarii i-au dat câştig de cauză clientului, iar reprezentanţii magazinului şi-au recunoscut greşeala, menţionând că un angajat nou ar fi apăsat greşit o tastă a cântarului.

„Fapta nu este încadrată la practici comerciale înşelătoare, însă hipermarketul va fi sancţionat cu o amendat cuprinsă între 2.000 şi 20.000 de lei”, a arătat Vasile Latiş, comisar-şef adjunct în cadrul Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor Suceava.

„Este vorba de o regretabilă eroare umană”

De partea cealaltă, reprezentanţii hipermarketului au menţionat că în urma diferenţei de gramaj observate de client, au demarat o anchetă internă, concluziile fiind că angajatul raionului a cântărit greşit produsul “Medalion Somon”, nerespectând procedura internă a raionului peşte.

Aceştia au recunoscut că au fost sancţionaţi în data de 15 iunie de organele competente, urmând ca angajatul care a efectuat cântărirea produsului să fie cercetat disciplinar.

„Angajaţii noştri sunt pregătiţi în permanenţă şi formaţi pentru a fi la dispoziţia clienţilor noştri pentru a le oferi servicii de calitate, este în interesul direct al oricărui comerciant să avem angajaţi bine formaţi. Aşa cum s-a observat în situaţia de faţă, este vorba de o regretabilă eroare umană şi ne angajăm să restituim suma de bani clientului, monitorizând totodată activitatea vânzătorilor pentru a nu mai întâmpina asemenea situaţii”, au transmis reprezentanţii hipermarketului.

Aceştia au mai subliniat că nici o activitate umană nu este lipsită de greşeli şi îl asigură pe client că nimeni nu a avut nici cea mai mică intenţie de a greşi. Aceştia îşi cer scuze public pentru greşeala angajatului.

„Magazinul nostru are numeroşi clienţi, dintre care o bună parte clienţi fideli. Ne bazăm astfel pe bună lor opinie şi putem demonstra cu uşurinţă că tratăm cu mare atenţie orice problemă”, au mai spus cei de la magazin.