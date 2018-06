Performanță

Trofeul „Vedeta populară” și premiul cel mare în valoare 100.000 de lei a fost câștigat de Cătălina Rotaru, o tânără bucovineancă în vârstă de 20 de ani, studentă la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, specializarea Etnologie, anul II. Finala celui mai mare concurs destinat talentelor din folclorul românesc organizat de postul public de televiziune a avut loc joi seară, 14 iunie. Cei cinci finalişti ai sezonului II - „Vedeta populară” (dintre cei 45 de artişti care au pornit în această aventură îndrăzneaţă în sezonul doi al concursului de talente din folclorul românesc)au fost Ştefan Negru, care a reprezentat Moldova, Ioana Milculescu (Oltenia), Cătălina Rotaru (Bucovina), Alin Ienciu (Ţinutul Pădurenilor) şi Manuela Bucătaru (Bucovina).

În finală, două bucovinence

Pentru ultimul test din concurs, finaliştii au avut de trecut prin două probe de foc: muzică lăutărească şi cele mai cunoscute melodii din zona pe care o reprezintă. După prima probă din concurs, eliminatorie, la care fiecare dintre cei cinci finaliști au avut de interpretat o piesă lăutărească, au rămas în finala show-ului de folclor de la TVR 1 cele două bucovinence, Cătălina Rotaru și Manuela Bucătaru,alături de Ioana Milculescu (Oltenia).Juriul, format din Grigore Leşe, una dintre cele mai respectate voci ale culturii noastre tradiţionale, poetul Mircea Dinescu, interpretele de muzică populară Niculina Stoican şi Cornelia Rednic şi realizatoarea TVR Elise Stan,a ales-o ca învingătoare a celui de-al doilea sezon al competiției „Vedeta populară” pe Cătălina Rotaru. Tânăra studentă la Etnologie în anul al doilea și-a dat seama abia după ce a terminat liceul că vrea să-şi clădească o carieră în muzică şi s-a concentrat cu toate puterile ei în această direcţie. Cătălina fost crescută de la două luni de bunici şi a existat chiar o perioadă de câţiva ani în care a trăit singură. Părinţii ei erau plecaţi la muncă în Italia. A devenit mamă, soră şi bunică pentru fratele ei mai mic, care îi calcă pe urme în ceea ce priveşte muzica.

„Titlul de <VedetaPopulară> măonorează și mă obligă să duc cu mândrie, în continuare, cântecul bucovinean pe cele mai înalte culmi”

După ce prezentatoarea show-ului „Vedeta populară”,Iuliana Tudor, i-a înmânat trofeul bucovinencei Cătălina Rotaru, aceasta a scris câteva gânduri, din suflet, pe pagina ei de Facebook: „Mi-am împlinit un vis! Când am venit la această emisiune am spus așa: <În viața mea există mai multe uși. Eu trebuie doar să le deschid să văd ce se află în spatele fiecăreia și să aleg cea pe care să intru. Se pare că așa a și fost. Când Îl pui pe Dumnezeu în tot ceea ce faci, El nu va înceta să te ajute. Fără ajutorul Lui nimic nu e posibil. Drumul meu în acest concurs a fost asemeni unui labirint. Am ajuns să trec prin toate etapele, uneori mai câștigată, alteori mai învățată. E o mare împlinire pentru mine că am ajuns până aici, că am putut da tot ce am mai bun și că am avut în fața mea personalități marcante care m-au jurizat și de la care am avut și am atâtea de învățat. Acest titlu de <VedetaPopulară> măonorează și, totodată, mă obligă să duc cu mândrie în continuare cântecul bucovinean pe cele mai înalte culmi”.

Cătălina Rotaru i-a dedicat titlul „Vedeta populară” tatălui ei, plecat în Ceruri

Cătălina Rotaru i-a dedicat acest titlutatălui ei, „tata Gică, care de acolo de sus a vegheat asupra mea și mi-a dat putere. Sper că ești mândru de mine, tată!”. De asemenea, câștigătoarea a mulțumit juriului, prezentatoarei concursului, „pentru minunatele prezentări, pentru susținerea sa și pentru realizarea acestui proiect minunat”, Ansamblului Profesionist Cindrelul “Junii Sibiului”, în frunte cu Silvia Macrea, „pentru toată implicarea, toată susținerea și încurajarea pe care mi-au oferit-o, pentru efortul și pentru adevărata lor valoare”, Orchestrei “Valahia” și dirijorului Marius Zorilă, „care merită toată aprecierea noastră, pentru munca depusă de-a lungul acestei emisiuni”. Cătălina Rotaru nu a uitat să le mulțumească tuturor susținătorilor ei, dar în mod special bunicii ei, mama Oltia, „pentru tot ceea ce sunt astăzi, și întregii familii. Vă mulțumesc tuturor celor ce mi-ați fost și îmi sunteți aproape”.

Bucovineanca Manuela Bucătaru, finalistă la concursul „Vedetapopulară”

Printre finaliștii concursului „Vedetapopulară” s-a aflat și bucovineanca Manuela Bucătaru, în vârstă de 28 ani, care a venit pe scena TVR 1 direct de la Opereta Română. A descoperit folclorul din întâmplare. Tânăra a povestit că a început să cânte muzică populară abia anul trecut, când un coleg i-a spus că timbrul vocii ei seamănă cu al interpretei Mina Pâslaru, cea care a cântat cu multă pasiune doine bucovinene. Aşa a început totul. Suceveanca Manuela Bucătaru este violonistă la Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian” din Bucureşti. A cântat pentru prima oară muzică populară anul trecut, în ianuarie, dar de atunci a trecut prin toate etapele concursului, ajungând în finala „Vedeta populară” de la TVR 1. Merită și Manuela Bucătaru, la fel ca și câștigătoarea Cătălina Rotaru, toate aprecierile, pentru felul în care promovează folclorul românesc autentic, în special cel bucovinean.