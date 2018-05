Promisiuni

Vama din Siret va fi modernizată până la finalul acestui an sau cel târziu până în ianuarie 2019, urmând să fie dotată cu scannere performante. Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, la Suceava, că ministerul pe care îl conduce va demara un amplu proiect pentru modernizarea tuturor punctelor vamale din țară, inclusiv a celui din Siret. El a spus că pentru ca acest proiect să fie realizat mai repede va veni cu o inițiativă în Guvern pentru ca toată infrastructura din zona punctelor vamale să aparțină Ministerului Finanțelor Publice. „Adică cea rutieră de la Ministerul Transporturilor, de la consiliile locale și din alte părți să aparțină de o singură structură publică, pentru ca noi să putem să investim, ca să o reabilităm. După care se va face administrarea în comun”, a explicat Teodorovici. El a adăugat că până la finalul acestui an sau cel târziu în ianuarie 2019 vrea ca toate punctele de frontieră să fie reabilitate. „Pentru că dacă avem această schimbare, adică să aparțină de Ministerul de Finanțe, poate în primul rând se va schimba legislația la nivel național, astfel încât zona fiscală, zona de vamă să fie declarată ca fiind zonă de interes național, exact cum e zona de apărare. Cu alte cuvinte să pot să cumpăr din piață, imediat, ce serviciu sau lucrare am nevoie. Adică să nu stai luni de zile să cumperi un echipament, să asfaltezi o infrastructură rutieră, să dotezi vameșii cu echipamentele necesare”, a mai spus ministrul Finanțelor. El a declarat că o astfel de modificare va trebui să primească avizul Consiliului Superior de Apărare a Țării, adăugând că deja s-a discutat în acest sens și „este o abordare corectă, de toți acceptată”. Eugen Teodorovici a arătat că în cadrul proiectului de modernizare, toate punctele vamale vor fi dotate echipamente de scanare fixe, mobile și portabile. „Nu va exista ideea de nefuncțional. Toate vor fi cu scannere, iar verificările nu se vor face pe eșantion. Tot ce înseamnă acces în țară tot va fi cu scanner fix. Nu ai cum să treci decât prin scannere și va scanare 100%, nu pe eșantion. Eu așa îmi doresc. Va fi o veste foarte bună pentru cei care trec granița”, a declarat Eugen Teodorovici, care a subliniat faptul că își dorește ca pe 1 ianuarie 2019 acest nou sistem să fie funcțional.