Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a dat asigurări că instituția pe care o conduce va aloca fondurile necesare pentru finalizarea lucrărilor la șoseaua de centură a Sucevei și a lucrărilor de modernizare a Drumului Național 18, de la Iacobeni până la limita cu județul Maramureș. După o întâlnire pe care a avut-o la Suceava cu reprezentanții mediului de afaceri, Eugen Teodorovici a spus că Ministerul Finanțelor nu va avea „o abordare contabilă” în privința finanțării celor două investiții și că la rectificarea bugetară vor fi alocate toate fondurile pentru finalizarea lucrărilor. „Am vorbit cu doamna prefect despre aceste proiecte, atât pentru centură, cât și pentru DN 18. Ministerul de Finanțe nu va avea o abordare contabilă. Sunt proiecte de investiții care trebuie făcute, care simplifică din multe puncte de vedere lucrurile. Lucrările sunt începute, cum să nu se facă? Am vorbit și cu ministrul Transporturilor, Lucian Șova, exact de aceste proiecte pentru a vedea care este stadiul. Din partea mea am spus că nu este nici o problemă financiară, iar la rectificare lucrurile se vor asigura astfel încât să meargă”, a spus ministrul Finanțelor, care a mai adăugat că dacă se va lucra la aceste investiții, banii vor exista. Întrebat dacă va exista finanțare și pentru o autostradă de la Siret la București, Eugen Teodorovici a precizat că din punctul său de vedere nu banii sunt o problemă, ci modul în care ministerele de resort „își planifică și lansează” proiectele. Teodorovici a subliniat că ceea ce spune se va îndeplini, dar și că de fiecare dată când a spus un lucru acesta a devenit realitate. „Uitați-vă dacă de fiecare dată când am spus un lucru, l-am și făcut. Și preiau lucruri imposibile. În 2012 spuneam că România face 80% absorbție de bani europeni. Dați-mi un exemplu de declarație publică a cuiva care să fi spus că e fezabil. Nimeni. Nici actualul președinte al României. La dânsul în birou am făcut un pariu pe care l-am câștigat. Și cu dânsul și cu președintele României de dinainte, chiar și cu partidul meu. Că face cel puțin 80% România. Și dânsul, la el în birou, spunea <Nu, domnul ministru, maxim dacă ajunge România la 70%>. Și i-am spus că eu fac asta de o viață întreagă, coatele mi le-am tocit pe băncile de administrație. Și când spun un lucru este fezabil. Am arătat graficul .... și aici se va ajunge. Și s-a ajuns”, a declarat ministrul Finanțelor. El mai spus că pentru astfel de investiții nu banii sunt o problemă. „O țară nu are problema de bani. Doar costul de finanțare poate să fie o problemă. Problema de bani nu există. Și o problemă de investiție nu trebuie să fie pentru un Guvern o problemă ca bani. Pentru că ea atrage după sine bani. De aceea nu o să mă auziți niciodată că nu am bani, ca minister sau ca țară”, a încheiat Eugen Teodorovici.