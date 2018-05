Eveniment

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) va găzdui, în perioada 4-5 mai 2018, a doua ediţie a manifestării „Printemps de l’innovation du français”.

Peste 100 de profesori din judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ şi Iaşi, alături de experţi în didactica limbii franceze, de reprezentanţi ai unor instituţii culturale şi inspectorate şcolare, dar şi de studenţi ai Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării - FLSC vor participa la acest eveniment, care îşi propune să abordeze câteva strategii noi de predare a limbii franceze şi de transmitere a valorilor din civilizaţiile francofone.

Evenimentul are tema „Nouvelles pratiques de classe et enseignement du français” şi are scopul de a facilita interacţiunea între generaţii, între organizaţii, între spaţiile culturale.

Potrivit universitarei Simona-Aida Manolache (FLSC), imediat după ceremonia de deschidere, desfăşurată în prezenţa lui Sarah Delbois, şef de misiune pentru limba franceză la Institutul Francez din România, Bruno Devauchelle, specialist în ştiinţele educaţiei de la Universitatea din Poitiers (Franţa), va susţine o conferinţă pornind de la întrebarea „Se poate asocia inovaţia cu numericul atunci când vorbim despre educaţie şi formare?”.

Tema propusă de Cynthia Eid, vicepreşedintă a Federaţiei Internaţionale a Profesorilor de limba franceză, va fi tot inovaţia, văzută ca „misiune posibilă” în procesul didactic. Cele două intervenţii, moderate de Marc Oddou – fondator „MOddou FLE”, expert asociat al CIEP, autor, consultant, formator şi, mai ales, unul dintre principalii organizatori şi promotori ai evenimentului – vor fi completate de şase ateliere. Aurélien Amigues, Margot Berthelin, Lou Boisard, Sylvain Grille, Darko Ristovski, ca şi Marc Oddou, îi vor stimula pe participanţii la aceste ateliere să reflecteze la impactul pe care îl poate avea exploatarea unor elemente (cum ar fi reţelele de socializare, jocul, muzica, documentul audiovizual, tratarea erorii, stereotipurile despre Franţa şi francezi) asupra orei de limba franceză în şcoli, licee sau la universitate şi, implicit, asupra dezvoltării competenţelor elevilor şi studenţilor.

Mizând pe implicarea unei tinere echipe de profesori din Suceava, dar şi pe colaborarea dintre Literele Universităţii „Ștefan cel Mare” şi Asociaţia Română a Profesorilor Francofoni, preşedinta Filialei Suceava a acestei Asociaţii, prof. dr. Daniela Irina Melisch, a atras în organizarea evenimentului „Printemps de l’innovation du français” parteneri instituţionali de nădejde: Institutul Francez din România, Agenţia Universitară a Francofoniei, prin Centrul de reuşită universitară din USV, şi Inspectoratul Şcolar Suceava. Revista „Le français dans le monde”, Editura Hachette FLE şi distribuitorul naţional Sitka Alaska vor contribui, de asemenea, la reuşita acestei manifestări, cu premii şi o expoziţie cu vânzare.

Detalii despre „Le Printemps de l’innovation du français” pot fi găsite pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/pifroumanie/sau pe site-ul : https://sites.google.com/view/pifroumanie/accueil