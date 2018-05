Dezvoltarea activităţii S.C. NEW DENT S.R.L. prin achiziţia de echipamente, cod SMIS 104579

Comunicat de presă

Beneficiar: S.C. NEW DENT S.R.L.

Proiectul „Dezvoltarea activităţii S.C. NEW DENT S.R.L. prin achiziţia de echipamente" cu dezvoltarea de servicii noi prestate finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 este implementat de către S.C. NEW DENT S.R.L. şi are o valoare totală de 507.037,63 lei, din care 336.288,70 lei reprezintă finanţarenerambursabilă.ProgramulOperaţionalRegional2014-2020esteimplementatlanivelnaţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord-Est, organism intermediar al programuluicemonitorizeazăimplementarea acestuiproiect.

Data de începere a proiectului: 01.12.2017

Data de finalizare a proiectului: 30.11.2018

Obiective şi rezultate proiect:

Obiectivul general, pe termen lung al proiectului este creşterea competitivităţii S.C. NEW DENT S.R.L., prin creşterea gamei şi a calităţii produselor şi serviciilor oferite.

Obiectivele specifice pe termen scurt, legate de implementarea proiectului, sunt:

1. Creşterea cifrei de afaceri cu peste 50% în termen de 3 ani de la finalizarea investiţiei, faţă de anul2015.

2. Creşterea numărului de salariaţi prin crearea de 3 locuri noi de muncă în perioada de implementare aproiectului.

3. Prin achiziţionarea celor 12 noi echipamente (active corporale şi necorporale) va creşte numărul de produse care vor fi puse la dispoziţia clienţilor, produsele noi obţinute fiind coroanele ceramice pezirconiu.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020