Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor solicită Guvernului României să urgenteze modernizarea vămii Siret, investiţie pentru care ar putea fi atrase inclusiv fonduri europene. Angelica Fădor le-a solicitat, în Parlament, ministrului Finanţelor, Eugen Teodorovici, ministrului Transporturilor, Lucian Șova, şi ministrului Fondurilor europene, Rovana Plumb, să găsească o soluţie urgentă pentru modernizarea singurului punct de trecere al frontierei din nord-estul României care asigură traficul rutier de marfă cu Ucraina. „Pe o graniţă ce depăşeşte 600 de kilometri mai există, alături de punctul de trecere Siret, doar o singură vamă ce asigură traficul greu, şi anume Halmeu, în judeţul Satu Mare, aflată la aproape 400 de kilometri”, a explicat Angelica Fădor. Deputatul PNL de Suceava a atras atenţia că până în momentul de faţă nu au fost alocate fonduri pentru modernizarea acestei vămi, deşi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a recunoscut că modernizarea biroului vamal de frontieră de la Siret reprezintă „o necesitate”, aşa cum se arată într-un răspuns transmis Consiliului Judeţean Suceava. „În aceste condiţii, vă întreb ce măsuri concrete veţi lua pentru modernizarea acestei vămi şi care este termenul în care reuşiţi să le implementaţi. În cazul în care nu se pot aloca bani de la bugetul de stat pentru modernizarea vămii, considerăm că este imperios necesar să accesaţi fonduri europene pentru rezolvarea acestei probleme”, le-a transmis Angelica Fădor celor trei miniştri. Deputatul PNL a spus că investiţiile pentru modernizarea vămii Siret sunt extrem de importante, având în vedere că într-un singur an prin acest punct de trecere a frontierei au fost înregistrate 90.000 de tiruri (o medie de 250 pe zi), peste 4.000 de autobuze, 90.000 de minibusuri, 300.000 de autoturisme, la care se adaugă aproximativ 900.000 de persoane care trec prin vamă cu maşina şi 400.000 pe jos. Angelica Fădor a mai adăugat că Vama Siret se confruntă cu mai multe probleme care ar trebui rezolvate de urgenţă, cea mai importantă fiind infrastructura deficitară. „Practic, craterele din asfalt fac ca aspectul punctului de trecere să fie unul dezolant. Nu are utilităţi obligatorii cum ar fi apă şi canalizare, deşi sistemul de furnizare al apei se află la intrare în vamă. Deşi Ucraina se află într-o situaţie economica dificilă, în vama lor, infrastructura rutieră a fost modernizată. Apoi, traficul îngreunat pe DN 2, motivat de autocamioanele de marfă ce aşteaptă să intre în vamă, creează mari probleme de circulaţie, dar şi de mediu, iar uneori timpul de aşteptare pentru tiruri este de peste 24 de ore”, a afirmat Angelica Fădor. Ea a subliniat că pentru rezolvarea problemelor semnalate există posibilitatea accesării de fonduri europene, însă termene de depunere a proiectelor pentru astfel de investiţii expiră în cursul acestui an.