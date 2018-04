Cel mai important eveniment chinologic

Shopping City Suceava va găzdui weekendul acesta cel mai important eveniment chinologic din regiunea Moldovei, Bucovina Dog Show 2018. Evenimentul care se desfăşoară în parcarea centrului comercial pe parcursul a două zile, sâmbătă şi duminică, adică 28 şi 29 aprilie, va aduce în faţa sucevenilor sute de câini de rasă, din ţară şi de peste hotare, într-un spectacol deosebit.

Vizitatorii vor putea admira câini de rasă de o diversitate uimitoare, unii dintre ei prezenţi pentru prima oară la competiţiile organizate la Suceava - de la Schipperke, Coccker American, Dog de Bordeaux, Ciobănesc francez Briard, Lagotto Romanollo (câinele de apă italian), Copoi Ardelenesc, Ciobănesc Belgian Groenendal, Red Irish Setter, Welsh Corgie, Pemproke, PUG, Schiba INU, Boston Terrier, Tosa INU, Grifon Bruxelez şi Câine de Karelia pentru urs.

Bucovina Dog Show va reuni două expoziţii chinologice naţionale multirasă, cu decernarea titlului CAC (Certificat de Aptitudini pentru Campionat), ce vor avea loc sâmbătă, dar și o expoziție internatională de tip CACIB, ce va avea loc duminică. În cele două zile de concurs, pentru cele trei expoziții, sunt înscrişi peste 900 de câini, din 60 de rase, precum şi peste 200 de proprietari şi canise, competiţia fiind jurizată de un corp de arbitri naționali și internaţionali.

Expozițiile se vor bucura de participare internațională, fiind așteptată prezentarea a 58 de câini din Ungaria, Lituania, Polonia, Ucraina și Republica Moldova.

Programul expoziţiei chinologice Bucovina Dog Show 2018

Anul acesta va fi un program special pe parcursul zilei de sâmbătă, întrucât se vor desfăşura două concursuri în aceeaşi zi. Astfel, prima expoziţie de sâmbătă începe de la ora 10:00, cu deschiderea oficială.

În intervalul 10:10 – 13:00 va avea loc arbitrajul la ringuri, iar de la 13:30 la 14:00 sunt programate concursurile speciale şi „Best in Show”.

Începând cu ora 14:30 şi până la 17:30 sunt programate arbitrajele de ringuri la cea de-a doua expoziţie, programul de concursuri speciale şi „Best in Show” urmând să se desfăşoare între orele 18:00 – 19:00.

Expoziţia de duminică începe de la ora 10:00 cu deschiderea oficială, apoi în intervalul 10:10 – 13:00 se realizează arbitrajul la ringuri, între 13:30 – 14:00 sunt concursurile speciale.

Duminică după-amiază va fi momentul de apogeu al celor două expoziţii naţionale, când se va desemna „Supreme Best în Show”, dintre cei şase câştigători de la „Best in Show” şi „Best in Show junior” din cele două zile de concurs.

Juriul care va oficia în cele două competiţii este alcătuit din doi arbitri din Ucraina - Galyna Kalinichenko (fost coordonator al Comisiei Crescătorilor de Câini din Ucraina) şi Olga Goncharuk, precum şi patru arbitri din România: Cristian Vântu, Călin Valentin Mitra, Cătătlin Ionete şi preşedintele Asociaţiei Chinologice a judeţului Suceava, Cristian Moroşanu.