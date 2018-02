Pasiune

O elevă din Salcea, Sorina Rîndaşu, în vârstă de 14 ani, elevă în clasa a VIII-a la Școala Gimnazială "Aurelian Stanciu" din Salcea, uimeşte mari scriitori cu poemele sale. Adolescenta şi-a descoperit pasiunea pentru scris la vârsta de 10 ani, iar de atunci a continuat să scrie, descoperind că poezia face parte din propria fiinţă. Până acum a scris circa 70 de poeme, unele dintre ele fiind publicate pe pagina ei de Facebook. Dacă vă întrebaţi ce o inspiră pe Sorina să scrie, răspunsul poate să vă surprindă: „Cel mai mult mă inspiră propria persoană. Consider că am, ca orice altă persoană, o complexitate ascunsă, şi încercările mele de a mă descoperi întru totul îmi dau idei pentru creaţiile mele. De asemenea, mă inspiră realitatea, căci eu nu văd numai părţile bune ale societăţii în care trăim".

Aprecieri, sfaturi

Fiind foarte discretă în ceea ce priveşte poeziile ei, Sorina nu a participat la concursuri de poezie. A considerat că scrie doar pentru ea şi că asta îi este suficient. Totuşi, anul trecut, vrând să afle la ce nivel se situează cu scrierile ei, eleva l-a contactat pe scriitorul şi jurnalistul Dan Mircea Cipariu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, pentru a-i cere câteva sfaturi. „Datorită dânsului modalitatea mea de a scrie a cunoscut o evoluţie. Mai apoi, cu câteva luni după ce i-am cerut domnului aceste opinii, el m-a contactat pentru a mă invita la un eveniment în cadrul Târgului de carte Gaudeamus. Era vorba despre o lectură publică a poeziilor proprii, intitulat <Supradoza de dragoste>, la care nu am putut participa, din cauza unor probleme". Una dintre postările scriitorului Dan Mircea Cipariu după ce a citit un poem al Sorinei: „Haideţi cu încurajările, e ceva inedit pentru asemenea talent". Sorina a ales să-şi publice pe Facebook o parte a poemelor sale, lucru care a ajutat-o să cunoască alţi scriitori contemporani, cum ar fi Dan Ciupureanu, autor al cărţii" Omar şi diavolii", scriitor care, de asemenea, a ajutat-o foarte mult pe Sorina cu sfaturi pentru poeziile sale.

Prioritate: publicarea poemelor într-un volum

Eleva din Salcea ne-a spus că o prioritate în acest moment ar fi publicarea poemelor sale într-un volum. Există o editură cu care Sorina a acceptat colaborarea. „Anul acesta a venit cu multe veşti şi schimbări, lucru care m-a determinat să fiu mai hotărâtă şi mult mai sigură pe mine. Cu siguranţă că voi încerca să particip şi la concursuri de poezie”, ne-a destăinuit Sorina Rîndaşu. Profesoara Lăcrămioara Hîncu, cu care Sorina studiază Limba română, a sprijinit-o enorm, mai ales de când a descoperit că eleva sa are o pasiune pentru scris. La început, Sorina a fost cam reticentă în a-i spune profesoarei despre pasiunea sa, dar acum recunoaşte că „profesoara Hîncu a avut un rol important în modelarea personalităţii mele, cu toate că nu i-am apreciat intenţiile de la bun început. O apreciez foarte mult!". La rândul ei, profesoara Lăcrămioara Hîncu a spus că evoluţia şi transformarea sunt vizibile la Sorina. profesoara a adăugat că „a privit cu teamă, durere şi dorinţă de a ajuta. Sorina este un plus aşteptat al literaturii de azi. Eleva are rezultatele bune şi la concursurile şi olimpiadele şcolare”.

„Bacovia este, într-adevăr, scriitorul sufletului meu"

Sorinei Rîndaşu îi place să citească. Îl adoră pe George Bacovia. Eleva se regăseşte în personalitatea marelui poet, şi, de asemenea, apreciază maturitatea pe care o adoptă în scrierile sale. „Bacovia este, într-adevăr, scriitorul sufletului meu, scriitor pe care îl consider un model. Din literatura contemporană, mă declar fană a Anei Blandiana şi a lui Mircea Cărtărescu", mi-a mai spus Sorina. Adolescenta din Salcea este foarte atrasă de poezia modernă, „întrucât ea eliberează autorul de orice formă de constrângere". Consideră că poezia modernă permite exteriorizarea mai multor trăiri decât poezia clasică, cu rimă, ritm şi măsură deja stabilite.

Pentru Sorina, poezia este o formă de eliberare, „o modalitate prin care societatea mileniului III dispare brusc, înecată într-un pahar cu apă". A învăţat cât este de uşor să conştientizeze că există doar ea, poeta, şi foaia de hârtie pe care o are în faţă. Deşi, spune adolescenta, în zilele de astăzi numai Dumnezeu mai este original, în poeziile pe care le scrie încearcă să dea un contur numai şi numai ideilor sale.

„Îmi place să jonglez cu lucrurile palpabile pe care să le pot controla"

Sorina se pregăteşte pentru examenul de capacitate. Nu s-a gândit foarte mult la liceul pe care vrea să îl urmeze, ci mai degrabă la profil. Cu siguranţă va alege un profil de filologie. La viitor nu se gândeşte niciodată foarte mult. Deşi, după liceu, i-ar plăcea să urmez Facultatea de Litere din Bucureşti. „Momentan, îmi place să jonglez cu lucrurile palpabile pe care să le pot controla. Ce rost ar mai avea să treci prin viaţă fără să fii surprins?”, mi-a spus adolescenta. Sorina este singură la părinţi şi locuieşte împreună cu tatăl şi cu bunica. Părinţii sunt divorţaţi, iar pe mama ei nu a văzut-o de aproximativ 12 ani.

Leagănă-mă, viscolule

când e sala goală paşii înzăpeziţi

îşi fac cruce

căci iarna e despre mănuşi & sentimente materne

leagănă-mă, viscolule

toţi mă abandonează

nici propriile mele cuvinte nu-mi pot ţine de cald

eu sunt înfăşurată în noapte

ad gloriam volant

noi acum sau niciodată

ori chiar mâine

leagănă-mă, viscolule

căci afară e un soare dezgustător

perdeaua e prea subţire

nici sanie nu e nici covor pentru paşii înzăpeziţi

doar o cârpă de lacrimi

alea jacta est

se topesc ferestrele

zarurile sunt pe marginea mesei gata să cadă

ce-o fi o fi

leagănă-mă, viscolule

carpe diem de trei ori şi încă odată pentru noroc

leagănă-mă, viscolule

că

mă topesc

Dicţionar matern

fiecare pasăre cerne bucăţi de cenuşă

o punem între foi de dicţionar la uscat

în dreptul cuvântului mamă

dicţionarul aleargă până în noptieră

aşteaptă până când îmi iau pastilele antidepresive

apoi iese şi mă mângâie pe creştet

ţese un sentiment matern să mă învelească

dar ce nu ştie el e că nu mi-e frig

ci dor

dor

dor

apoi îmi spune noapte bună

şi se duce fericit înapoi

să se sinucidă

cea mai frumoasă pasăre este însuşi dicţionarul

el poate învia din cenuşa altora

din definiţii

irelevante

aşteptând să se verse peste frunzele ce în curând

vor acoperi cel mai greu sicriu peste care

va sta scris

"dreptul de a-mi abandona copilul

nu mi-l însuşesc, mă

defineşte".