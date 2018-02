La Shopping City Suceava

Viitorii miri sunt aşteptaţi în perioada 9-11 februarie, la Shopping City Suceava, la a IV-a ediţie a Târgului de Nunţi - Trend Mariaj!

Toţi cei care se pregătesc de nuntă au şansa de a interacţiona direct cu wedding planneri renumiţi şi de a găsi toate serviciile necesare pentru ziua cea mare. La târg pot găsi, într-un singur loc, atât servicii care vor completa armonios nunta şi idei de la cei mai buni profesionişti din domeniu, dar şi premii valoroase pentru nuntă: moment muzical Laura Olteanu, pachet complet valsul mirilor Alpha Dance, şedinţe foto Save the date, torturi, buchete de mireasă sau pachete de înfrumuseţare pentru miri.

„Dacă sunteţi în căutarea rochiei de mireasă la târg veţi găsi zeci de modele de rochii din colecţiile 2018 la standurile Bride2be Boutique, White Artşi Mariage a Paris. Fie că visezi la o rochie de tip sirenă, prinţesă, de bal sau A-line, îţi doreşti să fie cu trenă lungă sau mai scurtă, cu design deosebit ori simplă din dantelă, rochia visurilor tale o poţi găsi la Trend Mariaj”, spun organizatorii celui mai mare târg de nunţi din Suceava.

Tot aici, mirii îşi vor putea alege costumul de ceremonie, de la clasic până la modern sau <made to measure> (Camiceria Italiana, Dovani, Ghio’s Collection), aşa încât fiecare să îşi găsească ţinuta perfectă. De altfel, nelipsite vor fi şi celelalte elemente esenţiale pentru o nuntă unică: torturi, prăjituri şi candy baruri (Delicatese Larisa, Bujor, Belpan, Cofetăria Chocolate, Mopan, Jic Real Food), decoraţiuni şi aranjamente florale (Floral Design, Florăria Mi Alma, Design Art, Gala Design, Carmen Events, Crystal Mariage, Michele Events), inele de logodnă şi verighete din aur alb sau galben la standurile Stil Biju, Atlantis Gold şi Sabrini, servicii foto (Ionuţ Giuseppe Fotograf, Floricel Adrian Photographer, Foto Emoţii, Cornel Spoială Photographer, Simply Mind Studio, DB Advisory, Onesim Florin Fotograf, Bucovina Media) sau servicii video (Paul Videograf, Răzvan Gavriluţ Videographer, 25 wedding foto-video, Mavi Studio foto-video, Studio Suceava), cabine foto (Fabrica de zâmbete, Foto Emoţii, Cutiuţa cu Amintiri, Selfie Mirror), invitaţii personalizate şi mărturii (Indigo Cards Cluj, Invitaţie de Nuntă Transilvania, Gennete), servicii de make-up and hairstyle pentru miri (Hairstudio Barbershop by Dizzy), dar şi sonorizare (Party Show Entertainment), DJ, artişti şi formaţii, gheaţă carbonică (Mavi Studio, DJ Dan, Formaţia Univers Suceava), valsul mirilor (Alpha Dance) sau locaţii de nuntă (Palatul Alexander) şi destinaţii atractive pentru luna de miere (Life Tour). Expozanţii s-au pregătit şi cu reduceri atractive pentru toţi cei care vor semna contracte pe perioada târgului.

Tombolă cu premii valoroase pentru vizitatori

Dacă vii la Shopping City în weekend şi te înscrii la tombolă ai şansa să câştigi o mulţime de premii valoroase, puse în joc de participanţii la târgul de nunţi.

Acestea constau în servicii şi produse dedicate celui mai important eveniment din viaţa unui cuplu: NUNTA. Astfel, viitorii miri pot câştiga marele premiu: un moment muzical oferit de Laura Olteanu, pachet complet cursuri valsul mirilor – Alpha Dance, un tort de mireasă (10 kg) oferit de Cofetăria Chocolate, buchet de mireasă – Design Art, Şedinţă foto logodnă - Ionuţ Giuseppe Fotograf, Voucher 50% reducere servicii video – Studio Suceava, două torturi onomastică – Delicatese Larisa, buchet de mireasă (250 de lei) – Floraria Mi Alma, şedinţă foto Save the date – DB Advisory, tort aniversar - Cofetăria Belpan, set pahare de miri – Crystal Mariage, şedinţă foto cuplu – 25 wedding.ro plus décor JJE Events, gheaţă carbonică valsul mirilor – Mavi Studio, şedinţă foto Save the date –, pachet complet mire (tuns, aranjat păr şi barbă, manichiură) – Hairstudio Barbershop by Dizzy, Voucher 50% reducere la papetărie completă – Genette.

În plus, vineri, la deschidere, matinalii Viva Fm, Călin şi Ada, vor transmite live de la Târgul de Nunţi Trend Mariaj, ce se poartă, ce este nou şi care sunt cele mai în vogă servicii pentru nuntă.

Se anunţă o ediţie plină de surprize şi noutăţi, iar detalii găsiţi pe pagina de Facebook Trend Mariaj.