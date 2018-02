Sigur nu toţi, dar categoric mulţi dintre domniile voastre cunoaşteţi data la care se va aprinde flacăra olimpică de iarnă: vineri, 9 februarie 2018. În copilărie şi tinereţe ştiam că anii bisecţi sunt şi ani olimpici şi că pe vremea asta are loc Olimpiada de iarnă, iar mai încolo, de obicei prin august-septembrie, cea de vară. Decalarea celor două tipuri de Olimpiade s-a produs în 1994, când cea de iarnă s-a desfăşurat la Lillehammer, în Norvegia, la numai 2 ani, în loc de 4, faţă de precedenta. Ideea de la care a plecat Comitetul Olimpic Internaţional a fost aceea de a nu încărca în mod exagerat cu competiţii anul în care au loc ambele Olimpiade. Cred că a fost una din foarte puţinele măsuri corecte luate în întreaga sa istorie de comitetul ăsta pe care doar foarte naivii l-ar putea considera mai cinstit decât UEFA şi FIFA, unde ştiţi prea bine cum au fost săltaţi toţi cei din vârf. În sfârşit, să ne îndreptăm către localitatea coreeană (desigur, de Sud!) cu nume imposibil de ţinut minte, PyeongChang, de unde transmisiile pentru România le va efectua TVR. Aşa e normal: televiziunea publică să transmită asemenea eveniment. Din programele TV, aflăm că trimisa TVR la locul faptei este, nici nu se putea altfel, Alina Alexoi. Presupun că ea va transmite vineri, la ora 13, ceremonia de deschidere, care este prinsă "live" în programul TV. Apoi, următoarea transmisie are loc, normal, sâmbătă, la ora... pardon! Sâmbătă nu-i nicio transmisie, la TVR1, iar la TVR2 vreo două ore de sărituri cu schiurile. Cel puţin, aşa scrie în TV Mania, programul pe care îl cumpăr de când s-a inventat, cred că de aproape 20 de ani. Ei, n-or fi competiţii, îmi zic, deşi pare absurd. Ba sunt, că la Eurospsort avem şi sanie, şi biatlon, şi snowboard, apoi patinaj viteză, hochei, schi nordic şi schi alpin. Poate duminică? Ei, nu. Doar duminica e dată de Dumnezeu pentru odihnă, iar Alexoi se ştie că e credincioasă-nenorocire. Deci, pauză şi pe TVR 1, şi pe 2. În sfârşit, luni avem treabă: de la 14.50 la 16.30, pe TVR2, Alexoaica se învredniceşte să ne transmită sărituri cu schiurile, proba feminină. De ce trebuia asta trimisă la odihnă tocmai în Coreea de Sud? Ce, la Borşa nu-i trambulină?