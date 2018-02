Stagiu de practică

La finele lunii ianuarie, vreme de două săptămâni, 12 studente de la Haute Ecole Lucia de Brouckère din Bruxelles, Belgia, însoţite de profesoarele Elisa Obradovic şi Michèle Verlaeken, au fost oaspeţi ai Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă (CSEI) „Sf. Andrei” Gura Humorului, unde au desfăşurat un stagiu de practică pedagogică. Astfel de stagii de practică au loc în luna ianuarie a fiecărui an, de peste un deceniu, tinerele pregătindu-se să devină educatori în învăţământul special.

Reprezentanţii şcolii humorene spun că relaţia dintre cele două unităţi s-a consolidat de-a lungul timpului, fiind un parteneriat puternic şi eficient, atât pentru studenţii belgieni care iau contact cu realităţile învăţământului special românesc, cu metodele noastre de lucru în ceea ce priveşte recuperarea copilului cu probleme de dezvoltare psihică, dar şi pentru cadrele didactice de la CSEI, care sunt puse în contact cu metode din vest, cu noi tehnici de abordare a demersului educativ şi recuperator.

Nu în ultimul rând, cel mai mult au de câştigat copiii din Centru, beneficiarii direcţi ai acestei colaborări, care sunt deosebit de încântaţi de musafiri şi care aşteptă an de an vizita belgienilor, care tot timpul aduc jocuri şi metode noi de petrecere a timpului.

Prof. Mihail Ciocoiu, directorul CSEI Gura Humorului, a arătat că parteneriatul cu Haute Ecole Lucia de Brouckère din Bruxelles este unul longeviv şi solid.

„Unitatea noastră asigură condiţii ca studenţii din ultimul an de studiu să-şi desfăşoare stagiul final de practică pedagogică la noi la şcoală, urmând ca apoi aceştia să-şi redacteze lucrările de final de studii universitare. Este o relaţie extrem de puternică, în fiecare an grupuri de 12-16 studenţi vin la noi şi cred că suntem singura instituţie preuniversitară din România care organizează stagii de practică pedagogică pentru studenţi din altă ţară. Fiecare generaţie de studenţi este ambasador al ţării noastre în Belgia. Impresiile lor sunt deosebite şi suntem mulţumiţi că găsesc aici un loc bun de formare profesională”, arătat Mihail Ciocoiu.

La rândul său, prof. Călina Dulgheru, responsabila de stagiu, a menţionat că studentele lucrează cu elevi cu deficienţe moderate şi severe, dar şi cu clase de copii autişti, împreună cu educatorii de la clasă. Aceasta a mai subliniat că în cele două săptămâni petrecute la Gura Humorului, studentele din Belgia au lucrat la clasă, alături de profesorii centrului, organizând şi activităţi de socializare cu copiii.

Final de stagiu

Finalul stagiului de practică din acest an a fost marcat vineri, la unitatea din Gura Humorului, printr-o conferinţă de rămas bun în cadrul căreia studentele au împărtăşit impresii şi gânduri despre Gura Humorului, despre experienţa de aici şi despre lucrul cu elevii cu cerinţe educaţionale speciale.

La rândul lor, gazdele le-au oferit daruri, trăistuţe lucrate manual, obiecte de artizanat şi câte o sticluţă de afinată.

Una dintre studente, Alixn Fosseprez, ne-a mărturisit că a trăit o experienţă extraordinară, e uimită de forţa cadrelor de aici şi de cum se desfăşoară activităţile la Gura Humorului. Aceasta a apreciat faptul că deşi profesorii de aici dispun de mai puţine materiale didactice, reuşesc să facă lucruri „minunate”.

La rândul său, Zina Monsempo, o altă studentă, a declarat că a petrecut la Gura Humorului două săptămâni foarte frumoase, fiind surprinsă de primirea călduroasă făcută de elevi şi profesori, de solidaritatea gazdelor şi modul de lucrul al acestora cu elevii.

Elevele au fost însoţite de Elisa Obradovic, profesoară de filosofie la şcoala parteneră, aceasta fiind prezentă pentru al treilea an la Gura Humorului. Aceasta a subliniat că în fiecare an activităţile parcurse în cadrul stagiului au câte o temă, tema aleasă pentru acest an fiind „Jocul”.

„Au fost organizate activităţi artistice - muzică, dans -, activităţi ludice, terapie ocupaţională, de socializare etc., ce s-au concretizat într-o expoziţie din sala cantinei. Studentele urmează să lucreze cu elevi cu probleme, cu tulburări de învăţare, cu autism, astfel de stagii fiind foarte utile”, a mai precizat Elisa.

Veterana grupului este Michèle Verlaeken, având în vedere că aceasta vine la Gura Humorului din 2006, încă înainte de semnarea convenţiei de parteneriat cu La Haute Ecole Lucia de Brouckère - Bruxelles, care a avut loc în urmă cu 10 ani.

Deşi a ieşit la pensie în 2011, aceasta continuă să însoţească studentele, chiar dacă o face în calitate de voluntar, plătindu-şi deplasarea din buzunarul propriu.

Mărturiseşte că de fiecare dată descoperă şi învaţă lucruri noi, iar calitatea stagiilor este tot mai bună de la an la an.

Activitatea de vineri, de la finalul stagiului, s-a încheiat cu un flash mob la care au participat şi elevii şcolii.