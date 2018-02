După 26 de ani

Unul dintre cele mai cunoscute localuri din municipiul Suceava, de numele căruia se leagă nenumărate nunți, cumătrii sau petreceri private sau, pur și simplu, amintirea unor bucate savuroase, Restaurantul Nistru, s-a închis, după 26 de ani de activitate.

În locul acestuia, curând urmează să fie deschis un magazin, al unei rețele cu o expansiune extrem de rapidă, Profi.

Lucrările de amenajare a magazinului, pe o suprafață de 500 de mp, au început imediat după ce Restaurantul Nistru s-a închis, pe 15 decembrie 2017.

„Am lucrat acolo din 1992, de când s-a deschis restaurantul. Din 1997 l-am preluat și de atunci a funcționat aproape continuu. Am 46 de ani de serviciu, acum m-am pensionat, am spus că este timpul să las pe alții mai tineri. Am lucrat în comerț toată viața, de la 15 ani”, a spus Costică Pentelescu, fostul proprietar al Restaurantului Nistru.

Cu peste 600 de magazine prezente în 384 de localități și o echipă de aproape 13.000 de oameni, Profi, care are deja numeroase magazine în municipiul Suceava, dar și în județ, este rețeaua de retail modern cu cea mai mare extindere geografică din România.