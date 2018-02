Pornografie infantilă

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Suceava, au acţionat zilele trecute în două cazuri de pornografie infantilă. Este vorba de materiale pornografice cu două minore, care au fost distribuite pe Facebook de foştii iubiţi ai fetelor. Într-un caz este vorba de un film cu o partidă de sex oral, iar în al doilea de fotografii cu victima dezbrăcată, în poziţii explicit sexuale, fără a exista legătură între cele două cazuri. Din cercetări rezultă că cei doi s-au gândit să se răzbune în acest mod pe fetele care nu au mai vrut să-şi continue relaţiile cu ei.

La 40 de ani, a distribuit un film explicit pornografic cu o fată de 16 ani

Într-un prim caz, o femeie din Pătrăuţi a depus o sesizare, pe 15 ianuarie a.c., la Brigada de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Suceava, sesizând că un individ a distribuit prin intermediul reţelei de socializare Facebook un filmuleţ în care fiica sa întreţine relaţii sexuale cu aceasta. În urma cercetărilor efectuate a rezultat că filmul, în care apare o scenă de sex oral, este autentic şi a fost realizat în 2016, când fata avea vârsta de 16 ani.

Din cercetările coordonate de procurorii DIICOT a rezultat că în ultima perioadă suspectul, Aurel Răscol, în vârstă de 40 de ani, din Pătrăuţi, a insistat pe lângă fată să se împace cu el, fiind refuzat. Supărat că fata nu îi acceptă propunerea, acesta ar fi distribuit în luna ianuarie filmuleţul respectiv pe reţelele de socializare.

La mijlocul acestei săptămâni, miercuri, a fost pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, suspectul fiind ridicat şi dus la sediul DIICOT Suceava pentru audieri. Bărbatul a fost reţinut, iar apoi, pe 1 februarie, faţă de acesta s-a luat măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Pozele cu fosta iubită minoră, răspândite printre membrii familiei acesteia

În al doilea dosar, structurile de combatere a crimei organizate au fost sesizate, în luna februarie a anului trecut, de faptul că pe câteva conturi de pe reţelele de socializare au circulat trei fotografii în care o minoră din Solca apare complet dezbrăcată.

Mai multe persoane cunoscute familiei victimei au primit prin intermediul reţelei de socializare Facebook pozele cu fata, acestea fiind arătate de unul dintre ei şi mamei fetei. Aceasta din urmă a depus o sesizare la poliţie, reclamând grava faptă.

Intraţi pe fir, poliţiştii specializaţi de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Suceava au stabilit, pe parcursul cercetărilor, că pozele au fost răspândite de suspectul Ionuţ Tilihoi, în vârstă de 22 de ani, din Poieni-Solca. Acesta a avut în trecut o relaţie de prietenie de aproximativ 2 ani cu fata şi ar fi primit fotografiile chiar de la aceasta, prin intermediul reţelelor de socializare. Când relaţia nu au mai decurs prea bine, tânărul s-a gândit să se răzbune prin trimiterea acelor fotografii. La vremea realizării fotografiilor fata avea în jur de 17 ani.

Procurorii de la DIICOT Suceava au dispus, acum două zile, pe 1 februarie, în baza probatoriului adunat, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de tânărul în vârstă de 22 de ani, pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă.

Tânărul a fost ridicat şi adus la audieri la DIICOT, unde a recunoscut că a trimis respectivele fotografii, fără a realiza prea bine ce face.

Procurorul de caz a decis şi în acest caz ca inculpatul să fie cercetat în continuare în stare de libertate, dar sub măsura controlului judiciar.

Tânărul are impuse mai multe obligaţii şi restricţii. Printre altele, nu are voie să părăsească teritoriul României, trebuie să se prezinte la DIICOT ori de câte ori este chemat, are impus un grafic de supraveghere şi interdicţia de a se apropia sau de a lua legătura cu victima sau cu martorii din dosar.