Implicare

Anul acesta se anunţă unul extrem de intens pentru conducerea Primăriei Dumbrăveni, care trebuie să gestioneze mai multe proiecte de importanţă majoră pentru comună. Dacă o parte din fonduri vin prin programul PNDL, alte sume au fost atrase din fonduri europene.

Marţi, la Bucureşti, primarul Ioan Pavăl a semnat contractul pentru construcţia unei policlinici, la care se adaugă şi dotările aferente, proiect în valoare de 1,7 milioane de euro.

„Este unul dintre cele mai importante proiecte pentru comunitate şi sunt extrem de bucuros că am reuşit să obţinem finanţare. Policlinica va completa ceea ce am gândit noi pe linie medicală, alături de spitalul care funcţionează de ani buni şi pe care am reuşit să-l reabilităm”, a arătat Ioan Pavăl.

Un alt proiect la fel de important este construcţia unui centru cultural, pe amplasamentul fostului cămin cultural din Dumbrăveni. Este vorba de o investiţie de 1,6 milioane de euro aflată deja în faza de licitaţie publică, iar banii urmează să vină de la Compania Naţională de Investiţii.

Tot marţi au fost semnate alte două proiecte prin PNDL, respectiv modernizarea şcolii din Sălăgeni, o investiţie de 250.000 de lei, precum şi completarea modernizării grădiniţei din Dumbrăveni, în sumă de 50.000 de lei.

Şi lista investiţiilor care se vor derula în Dumbrăveni nu se opreşte aici. În acest moment sunt în faza de licitaţie lucrările de extindere a reţelei de apă şi canalizare, proiect în valoare de 1,5 milioane de euro.

În fază finală este şi proiectul de asfaltare a drumului dintre Dumbrăveni şi Sălăgeni pe o lungime de 5 km. Practic, în acest caz se aşteaptă doar vizita în teren, iar mai apoi semnarea contractului.

În stadiul de finalizare a documentelor este şi proiectul prin care urmează a fi construit un bazin de înot şcolar. Bazinul se va ridica în zona actualului stadion din Dumbrăveni, iar acesta va fi relocat şi în cursul anului 2019 va începe construcţia unui stadion nou cu 7.000 de locuri.

O altă vizită în teren este programată vineri, pentru a se primi undă verde pentru drumuri agricole care se vor întinde pe 5 km.

În planurile Primăriei Dumbrăveni intră şi o platformă pentru gunoi de grajd, proiect pe fonduri de mediu.

„La prima vedere poate par multe proiecte, dar eu cred că pentru a ne dezvolta şi pentru a ne alinia satelor europene dezvoltate avem nevoie de cât mai multe investiţii. La Dumbrăveni s-au derulat investiţii, se vor derula şi în continuare şi vom veni şi cu alte proiecte la fel de importante”, a concluzionat Ioan Pavăl.