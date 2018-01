Mesaj

Astăzi este o zi de mare sărbătoare pentru toţi cei care l-au cunoscut pe părintele Daniil Horga, vrednic slujitor al lui Hristos, care se roagă, trăieşte şi munceşte cu multă dăruire pentru alţii, trăind credinţa prin faptă. Astăzi, 18 ianuarie 2018, biserica de mir a parohiei Călugăreni din comuna Adâncata, judeţul Suceava, se îmbracă în haine de lumină pentru a-şi manifesta sentimentele de admiraţie, de bucurie, de entuziasm întrucât părintele nostru împlineşte frumoasa vârstă de 89 de ani. Părinte drag, cu aleasă preţuire, stimă şi dragoste, vă dorim la ceas aniversar în primul rând multă sănătate, putere pentru a ne păstra pe toţi în rugăciunile dumneavoastră, răbdare pentru a ne asculta şi a ne povăţui cu sfaturile cele de folos şi să vă fericească Maicuţa Domnului şi să binecuvânteze cu bucurii şi împliniri duhovniceşti!

Simplitatea spiritului şi puritatea inimii

Întreaga fiinţă şi trăire a părintelui ne arată două mari calităţi: simplitatea spiritului şi puritatea inimii, iar aceste două lucruri îl fac pe om capabil de sfinţenie. Dacă printre noi mai există persoane care nu cred sau nu vor să vadă şi să cunoască darul şi harul precucernicului nostru părinte nu au decât să observe faptul că iubirea părintelui Daniil pentru Dumnezeu şi Maica Domnului este mai presus decât iubirea de mamă, decât iubirea de tată, decât iubirea de fii, decât iubirea de patrie, de pământ etc. Acesta este exemplul viu al oamenilor care au ascultat întocmai de Iisus, iubindu-l pe El mai presus decât pe acestea. Să cugetăm la cuvintele sfântului Apostol şi Evanghelist Marcu (8, 34-38): ,,Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape viaţa şi-o va pierde, iar cine îşi va pierde viaţa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela şi-o va mântui. Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el când va veni întru slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri”. Acestea sunt cuvintele pe care le auzim mereu de la părintele nostru Daniil, iar toţi cei care v-am trecut pragul, v-am ascultat şi am dus la îndeplinire canonul unic în lume, am cunoscut puterea şi binecuvântarea primită de la Maica Domnului. Sunteţi un adevărat sprijin şi îndrumător pe calea vieţii, iar fiecare întâlnire cu sfinţia dumneavoastră este un prilej de zidire, o sămânţă a gândului roditor şi un îndemn spre faptă bună.

Persoanele care vă caută sunt oameni împovăraţi de necazuri şi greutăţi

Preacucernice părinte Daniil sunteţi un exemplu viu că minunile există şi că Dumnezeu nu-şi părăseşte slujitorii. Rugăciunea lăuntrică neîncetată ajunge la Maica Domnului cu a cărei mângâiere şi milostivire vindecaţi bolnavii, alungaţi suferinţele, ne binecuvântaţi căsătoriile cu pace, bunăînţelegere şi dar de prunci buni şi credincioşi. De aceste mari daruri ne-am învrednicit noi toţi care v-am cunoscut şi ne rugăm Bunului Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, zile îndelungate şi binecuvântate, în pace şi linişte, alături de familie şi de cei dragi. Vă mulţumim sfânt şi drag părinte pentru că ne bucuraţi sufletele şi ne încălziţi inimile cu rugăciunile fierbinţi şi pline de lucrarea Duhului Sfânt, vă mulţumim pentru că reuşiţi să aduceţi la suprafaţă ce are omul mai bun şi mai frumos numai prin simpla dumneavoastră prezenţă şi deopotrivă vă mulţumim pentru nenumăratele minuni pe care le faceţi cu fiecare dintre noi.

În general, persoanele care vă caută sunt oameni împovăraţi de necazuri şi greutăţi. Mărturiile celor care v-au cerut ajutorul sunt vii şi actuale şi vorbesc despre minunile pe care le-aţi făcut şi încă le faceţi în viaţa noastră. Cei care ajung la preasfinţia dumneavoastră sunt cei iubiţi de Măicuţa Domnului după cum ne confirmaţi mereu, iar cei care cercetează cu seriozitate şi în profunzime învăţăturile pline de Duh Sfânt pe care cu dragoste le împărtăşiţi află, însă, că necazurile nu sunt fără de folos în viaţa noastră şi că din fiecare întâmplare avem ceva de învăţat. Cea mai importantă minune pentru care zilnic părintele se roagă şi se jertfeşte este aceea de schimbare a vieţii, ,,înnoirea vieţii pe temelia ei, Iisus Hristos” sau ,,să faceţi în casa şi în viaţa voastră să fie RAI”- spune părintele Daniil. Toţi cei care l-am întâlnit cunoaştem nemărginita sa dragoste pe care o are faţă de noi, pe care ne priveşte cu ochii săi blânzi ca pe copiii lui. Şi aşa cum un tată îşi îndreaptă copiii atunci când greşesc, tot aşa şi părintele Daniil ne învaţă cu răbdare, că Dumnezeu nu este un aparat de rezolvat probleme şi de împlinit dorinţe, iar toţi cei care vor să scape de necazuri trebuie să se ,,cureţe” mai întâi de păcate. Iar pentru aceasta avem la îndemână postul, rugăciunea şi milostenia. ,,Să vă pocăiţi şi să nu mai păcătuiţi. Să alergaţi la spovedanie curată şi la Sfânta Împărtăşanie pentru a primi ocrotire de la Bunul Dumnezeu. Nu uitaţi însă că postul este poarta, iar patrafirul uşa”.

Peste 1.000 de copii botezaţi, peste 300 de familii căsătorite, mii de oameni vindecaţi de boli incurabile

Numai uitându-ne la fotografia dumneavoastră putem observa şi simţi în egală măsură darul şi harul primit de la Măicuţa Domnului încă de la vârsta fragedă de 4 ani, de a vindeca bolile trupeşti dar, în mod deosebit, bolile sufleteşti ale oamenilor, întrucât sunteţi cunoscut şi apreciat preacucernice părinte în întreaga lume pentru puterea de a vindeca persoanele chinuite de duhurile rele. În toate cele peste 20 de ţări vizitate din întreg globul pământesc, în sutele de pelerinaje făcute, v-au ascultat milioane de oameni care v-au împărtăşit nenumărate probleme. În numele tuturor celor peste 1.000 de copii botezaţi, peste 300 de familii căsătorite, mii de oameni vindecaţi de boli incurabile, din suflet vă transmitem iubirea, aprecierea şi toată stima şi vă mulţumim că existaţi în vieţile noastre! Bunul Dumnezeu să vă dea putere să luptaţi cu forţele întunericului, să ne trăiţi mulţi ani pentru a ne fi în continuare povăţuitor pe calea spre mântuire şi rugător neostenit pentru sufletele noastre.

Vă sărutăm dreapta, preacuvioase Părinte Daniil! Fie ca Maica Domnului şi toţi sfinţii să mijlocească în faţa Domnului, aducându-vă sănătate, bucurie, linişte în suflet şi mântuire! La mulţi şi fericiţi ani!

(Narcisa Lucan, Carolina Frunză, Daniela Onuţi)