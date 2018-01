A căzut Guvernul. Nu cel de la Bucureşti, asta-i poveste veche; Guvernul de la Praga. Şi culmea, nici măcar nu era anunţată vizita premierului japonez în capitala Cehiei. Dar, aşa se leagă lucrurile într-un mod doar de cei aleşi ştiut. Nu cei aleşi prin vot, ci prin puterea destinului, cei mulţi deţinători ai cheii şi lăcatului la teoria conspiraţiei, oricare ar fi ea. Mulţi „se prind” şi tot degeaba. Apropos de vizita lui Shinzo Abe şi momentul nefericit ales pentru o vizită în România, iată încă un motiv să încetăm cu osanalele aduse minunatului popor nipon şi practicilor sale din cale afară de onorabile şi de precise. Le-or fi mergând lor trenurile fără întârziere, or fi având ei cultul muncii ca niciun alt popor, or fi fiind ei capabili să renască precum pasărea Phoenix din cenuşa-i în timp record dar, uite, când e vorba să organizeze o vizită istorică într-un stat membru al Uniunii Europene, nu-s în stare. Păi dacă erau ei aşa samurai cum se spune, nu păţeau o asemenea năstruşnicie. Undeva japonezilor le-a dat cu eroare, că doar n-o fi vina partidului de guvernământ de la Bucureşti. Locatarii Palatului Victoria sunt în situaţia în care sunt de buni ce sunt. Şi oricum nu despre ei e vorba. Bulibăşeala vine din cu totul altă direcţie. Am aflat cu mare uimire, tot de la surse conectate la informaţiile masono-conspiraţioniste, că ar mai putea exista o explicaţie: cică Mihai Tudose şi-ar fi dat demisia pentru că aşa i-a dictat Uniunea Europeană, răutăcioasa de ea! Dar nu pentru că ar fi de partea protestatarilor #rezist, nici vorbă, ci ca să plece investitorii japonezi cu coada între picioare, fără să facă afaceri în această ţară atât de râvnită de marile puteri ale lumii, cunoscută şi sub numele de Grădina Maicii Domnului. Adică Franţa, Germania, Olanda, nesătule şi imperialiste cum le ştim, nu vor concurenţa niponilor veniţi buluc să le ia macul din prospera Românie. Deci, simplu: UE i-a zis lui Tudose să demisioneze ca să rămână Shinzo Abe cu ochii-n soare sau mai bine zis în soarele-răsare de la el de-acasă. Mihai Tudose şi implicit Liviu Dragnea, ascultători, s-au conformat şi au pus în scenă tot circul la care asistăm. De când am aflat asta, mintea îmi stă în loc. Aşa se explică de ce e varză acest text, aşa înţelegem ce legătură există între premierul Cehiei, cel al Japoniei şi cel de la Bucureşti pe care nici măcar nu-l cunoaştem. Dar mai mult, asta relevă de ce alegerile electorale şi votul universal valabil nu e musai o soluţie pentru noi. Căci nu contează câţi votează, cât cine votează. Iar dacă astfel de raţionamente „luminează” minţile majorităţii româneşti, nu pot decât să-mi fac o programare la psihiatrie. Scuzaţi lipsa de luciditate, dar în ultima vreme o pierd tot mai des.