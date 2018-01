Poziţie

Preşedintele Organizaţiei Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cuşnir, consideră că discuţiile pe care primarul Ion Lungu le-a organizat cu cetăţenii din fiecare cartier reprezintă o încercare de a-i păcăli pe aceştia. Dan Ioan Cuşnir a amintit că zilele trecute, primarul Ion Lungu, împreună cu viceprimarul PNL Lucian Harşovschi, a organizat o aşa-zisă consultare cu sucevenii, pe fiecare cartier. Cuşnir a arătat că la aceste întâlniri au participat şi consilierii locali ai PSD, care s-au convins, din nou, că Ion Lungu şi PNL-ul mimează consultările şi fug de un dialog real cu cetăţenii.

„Aceste consultări au reprezentat de fapt o încercare a lui Ion Lungu de a-i păcăli pe suceveni, prezentându-le priorităţile anului 2017 în anul 2018, dar şi celebrele sale realizări pe hârtie, aflate în eternul statut de proiect. Modalitatea de comunicare a acestor întâlniri a fost jignitoare, <vom da câte 500.000 lei fiecărui cartier>, de parcă Ion Lungu ar face o donaţie din banii lui personali fiecărui cartier”, a spus liderul PSD Suceava. El a arătat că Ion Lungu s-a comportat cu bugetul Sucevei de parcă ar fi al lui, la fel cum a stabilit priorităţile sale şi nu ale sucevenilor, iar abordările de tipul "vom decide ce dăm fiecărui cartier după un vot tacit" pot fi emise şi înţelese doar de Ion Lungu.

„În aceste întâlniri Ion Lungu şi locotenentul său au demonstrat, din nou, că nu au capacitatea unui exerciţiu democratic, răţoindu-se la cei care i-au contrazis, având şi accese necontrolate. După 14 ani de când risipeşte banii sucevenilor, în ultimii zece ani împreună cu Lucian Harşovschi, Ion Lungu ar fi trebuit să înţeleagă măcar faptul că a te consulta înseamnă să asculţi mai mult decât vorbeşti, să înţelegi nevoile comunităţii în detrimentul ideilor tale preconcepute, să rezolvi în mod real problemele nu să încerci să justifici eternele tale nerealizări”, a declarat Dan Ioan Cuşnir.

Cuşnir anunţă că reprezentanţii PSD în Consiliul Local nu vor participa la şedinţa „cu uşile închise” la care au fost invitaţi de Ion Lungu

Preşedintele PSD Suceava a mai adăugat că Ion Lungu ar fi trebuit să înţeleagă că un lider adevărat îşi asumă nerealizările şi nu caută vinovaţi peste tot, respectiv Uniunea Europeană, Guvernul, cetăţenii, constructorii, prestatorii de servicii etc. „Toţi sunt vinovaţi de subdezvoltarea Sucevei cu excepţia lui Ion Lungu, această Albă că Zăpada a Sucevei. În plus, Ion Lungu are tupeul să convoace, în data de 18 ianuarie 2018, consilierii locali PSD la o discuţie <cu uşile închise>. Cum adică discuţie cu uşile închise pe tema bugetului Sucevei, adică despre banii publici ai sucevenilor?”, a întrebat preşedintele PSD Suceava. El a explicat că reprezentanţii PSD în Consiliul Local Suceava au avut deja o întâlnire cu Ion Lungu în data de 28 decembrie 2017 pentru a discuta priorităţile şi bugetul anului 2018. Dan Ioan Cuşnir a arătat că la această întâlnire consilierii PSD „au fost minţiţi” de către Ion Lungu, care nu a prezentat demersurile făcute pentru a obţine un credit de 20 de milioane de lei, îndatorând astfel şi mai mult Suceava.

Cuşnir a mai declarat şi că în ultima şedinţă de Consiliu Local, Ion Lungu, ca iniţiator al unei hotărâri, i-a dezinformat „în mod iscusit” pe consilierii locali referitor la decizia de eliminare a subvenţiilor pentru pensionari pentru transportul public local. „Pentru că Ion Lungu a minţit şi a dezinformat afectând mii de suceveni, consilierii locali PSD nu vor participa la aşa-zisele consultări ale lui Ion Lungu <cu uşile închise>. Vom reveni la o comunicare şi consultare cu Ion Lungu atunci când acesta va înţelege că primarul este în slujba cetăţenilor şi a comunităţii, atunci când va înţelege ce înseamnă să faci <Totul pentru Suceava!>”, a încheiat Dan Ioan Cuşnir.