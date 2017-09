Problemă

Preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, a solicitat Ministerului de Finanţe, printr-o adresă, să aloce sumele de bani necesare pentru plata salariile celor de la Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi angajaţilor din şcolile speciale pentru ultimele două luni ale anului. Este vorba de 15 milioane de lei. „Am cerut la Ministerul de Finanţe să se facă rectificare pozitivă pentru salariile personalului de la Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi de la şcolile speciale, pentru că nu ne închidem pe ultimele două luni. Am văzut că nu se va face rectificare pozitivă şi am cerut încă o dată acest lucru, printr-o adresă”, a spus Flutur. El s-a arătat îngrijorat şi de situaţia primăriilor din judeţ care nu pot să acopere creditul angajat pentru proiectul „Utilităţi şi mediu la standarde europene”. Flutur a subliniat că în cazul în care guvernul nu va interveni pozitiv, există riscul ca celor 60 de primării sucevene partenere în proiectul „Utilităţi şi mediu” să li se blocheze conturile. „Am primit al doilea răspuns negativ de la Ministerul de Finanţe pentru preluarea diferenţei de credit la <Utilităţi şi mediu>. E vreo 18 milioane de euro. Am discutat cu fostul ministru Anca Dragu, în toamna anului trecut, şi a fost de acord, după care s-a schimbat guvernul şi acum am fost refuzaţi. Primăriile sunt în imposibilitate de plată şi trebuie să fie activat fondul de risc de la Ministerul de Finanţe. Anul trecut a rezolvat guvernul cu primăriile, însă anul acesta nu ştiu ce va fi. Există riscul de a li se bloca conturile”, a spus Flutur.