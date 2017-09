Avere

Cea mai bogată şcoală din judeţul Suceava este Liceul Tehnologic Special Bivolărie, care gestionează un patrimoniu format din peste 60 de hectare de terenuri – atât cu clădiri, cât şi teren agricol şi fâneţe. În conformitate cu Legea învăţământului nr. 84/1995, terenurile şi clădirile au fost preluate, pe baza unui protocol încheiat în 2002 de Consiliul Judeţean Suceava, de la Inspectoratul Şcolar, şi fac parte din domeniul public al judeţului Suceava. Este vorba despre un teren de 42.061 mp pe care este amplasată Şcoala Specială Bivolărie, două terenuri arabile, de 3.137 mp şi 7.852 mp, şi o suprafaţă de teren de 56,72 ha, retrocedată parţial şcolii, ca succesoare în drepturi a fostului Institut de orbi şi surdo-muţi „M.S. Regina Maria”, din Cernăuţi. Ca amplasament, aceste suprafeţe sunt pe teritoriul comunei Dărmăneşti - 13,17 ha teren arabil extravilan, în comuna Horodnic de Jos - 22,37 ha teren arabil extravilan şi pe teritoriul comunei Şcheia, 9 ha, care ar fi trebuit să fie tot teren arabil extravilan, conform titlului de proprietate emis în anul 2003. În realitate, acest teren „este impropriu oricărei utilizări”, după cum se arată într-o informare pentru consilierii judeţeni, realizată de Serviciul Patrimoniu al CJ, în data de 25 august a.c. Această suprafaţă de teren „a fost exploatată pentru extragerea agregatelor minerale ca produse de balastieră”.

La centrul de la Călineşti, veniturile scad, dar cresc cheltuielile

Pentru cele 56,72 de ha teren agricol la Dărmăneşti, Horodnic de Jos şi Şcheia, CJ a solicitat, în data de 25 august a.c., Ministerului Dezvoltării Regionale şi Ministerului Educaţiei Naţionale, să-i comunice dacă acestea fac parte din proprietatea publică a judeţului Suceava sau sunt proprietatea privată a unităţii de învăţământ, aşa cum scrie în titlurile de proprietate, emise în 2003, respectiv 2005, adică după ce averea şcolii a fost preluată prin protocol, la Consiliul Judeţean.

În prezent, şcoala administrează cele 20 de construcţii şi o suprafaţă de teren (arabil, fâneaţă şi livadă) de 5,3 ha, pe care le are în Vicovu de Sus, 11 clădiri şi 2,6 ha de la Centrul Călineşti, plus 13,17 ha teren arabil folosit ca păşune, aferente acestui centru, terenul de la Horodnic de Jos şi fermele zootehnice pe care le are la Bivolărie şi Călineşti, 27 de vaci şi 16 porci la prima, 51 de capre, 22 de oi şi o vacă la cea de-a doua.

Din activitatea agricolă şi zootehnică, la Bivolărie, liceul a avut în anul 2016 venituri de 196.959 lei şi cheltuieli de 129.557 lei, iar la Călineşti, 67.887 lei venituri şi 62.739 lei cheltuieli.

În acest an la Bivolărie veniturile se menţin mai mari decât cheltuielile - 89.679 lei/ 73.459 lei, în schimb, la Călineşti, cheltuielile sunt mai mult decât duble în comparaţie cu veniturile: 24.552 lei/ 54.228 lei.

La Şcoala Specială Bivolărie învaţă circa 150 de copii şi tineri din 14 judeţe, de la nivelul grădiniţei până la liceu sau şcoală profesională.