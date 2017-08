Necesitate

Alocarea celor şapte milioane de lei de la Guvern pentru plata lucrărilor de modernizare a reţelelor de termoficare, care se desfăşoară în plin în trei cartiere ale Sucevei – Zamca, Obcini şi Centru, depinde de un aviz de la ANRE. Măsura, introdusă recent, dă bătăi de cap municipalităţii sucevene, care avea nevoie cât mai rapid de fondurile respective, pentru a putea încheia lucrările până la finele lunii septembrie, când deja se face simţit sezonul rece.

„Vineri am fost la ANRE şi am avut o discuţie cu vicepreşedintele Emil Calotă, pe tema venirii celor şapte milioane de lei necesari pentru plata lucrărilor de termoficare care se execută în oraş. S-au schimbat procedurile de alocare a banilor, s-a introdus obligativitatea obţinerii unei vize de la ANRE, care complică mai mult lucrurile... Am depus documentaţiile necesare, am susţinut proiectul, am avut discuţii clarificatoare, mai este necesar să se întrunească la ei comisia, pentru a fi vizate documentaţiile. Am fost asigurat că se vor ocupa de rezolvarea cât mai rapidă a problemei”, a precizat edilul sucevean, Ion Lungu.

Alocarea banilor de la bugetul de stat pentru municipalitatea suceveană este aprobată, a apărut şi Hotărârea de Guvern în Monitorul Oficial, dar banii nu au mai ajuns în cont, deşi erau aşteptaţi mai ceva ca pâinea caldă.