Vă amintiţi, desigur, reclama aia minunată, cu "...nişte ţărani!", care mie şi altora ni s-a părut extrem de reuşită, dar care a generat şi niscai reacţii adverse, desigur din partea celor care chiar aşa se simţeau! Aici discuţia trebuie s-o ia niţeluş pe de lături, adică să explic că nu e vorba nicidecum de a conferi vreun sens peiorativ cuvântului ţăran, fiindcă ţăranul român onest, harnic şi cu frică de Dumnezeu e demn de toată stima. Cei vizaţi sunt ţărănoii, o specie aparte, care n-are nimic în comun cu ţăranii. Şi nici cu orăşenii. Termenul se referă de fapt la educaţie, sau mai exact la lipsa acesteia. Ţărănoii se găsesc pretutindeni, în toate domeniile, în toate straturile sociale. Şi, evident, şi în fotbal. Un asemenea exemplu, care mi-a sugerat şi titlul de azi, ne-a fost oferit duminică, în meciul tur din Supercupa Spaniei. Am avut presimţirea că la centru e un ţărănoi pur, chiar din momentul în care a păşit pe gazon. Pe ţărănoi îl depistezi după călcătură. Iar asta o avea cu vârf şi îndesat. Un prim semnal a dat când a acordat penalty Barcelonei, în condiţiile în care între portarul Real-ului şi presupusul faultat, să tot fi fost vreo 25 de cm distanţă. Acolo trebuia doar galben dat "Canibalului" pentru simulare. Individul a dat a doua dovadă de ţărănoi când i-a dat primul galben lui Ronaldo, după golul ăla superb: i l-a dat fiindcă şi-a scos tricoul. Am văzut nenumăraţi arbitri care nu mai dau carton pentru această "infracţiune". Ţărănoiul însă... Mai apoi a inventat încă un galben, tot pentru Ronaldo, cică pentru simulare de fault în careu. Da, dar ăstuia i-a înfipt mâna-n gât un fundaş, care i-a mai pus şi piedică! Păi dacă lui Suarez i-a acordat penalty, lui Ronaldo trebuia să-i dea vreo două! În niciun caz galben, deci şi roşu, şi eliminare, şi suspendarea de 5 etape care i-a venit de la o comisie alcătuită tot din ţărănoi, presupun. Vorba cuiva drag mie: bă, cretinii ăia au făcut ca DNA-ul de la noi, l-au legat, l-au târâit prin tribunale, l-au condamnat, doar fiindcă se numeşte Ronaldo. La urmă, înainte de a ieşi, Ronaldo a fost şi el niţel ţărănoi, împingându-l delicat pe golanul cu fluier.