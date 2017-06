De ce articole pentru gradinarit ai nevoie pentru a putea ingriji o gradina in mod corespunzator?

Gradinile sunt niste spatii extrem de utile avand in vedere ca aici fie putem cultiva diverse legume de a caror aroma proaspata ne vom putea bucura pe intreg parcursul sezonului cald, fie o transformam intr-o oaza de relaxare. Indiferent de decizia pe care o luam, un lucru este cert si anume faptul ca aceasta trebuie intretinuta corespunzator pentru a putea sa obtinem rezultatele scontate. Intretinerea corespunzatoare a unei gradini este un proces complex si de durata, astfel ca trebuie sa ne inarmam cu multa rabdare si determinare inca de la inceputul primaverii. Un gradinarit ca la carte presupune insa si utilizarea unor unelte special create pentru acest proces si care nu trebuie sa ne lipseasca pentru a putea avea parte de cele mai bune rezultate.

Gradinaritul nu este o preocupare tocmai simpla avand in vedere ca aceasta necesita foarte multa determinare si pasiune, astfel ca am putea spune ca nu oricine poate deveni un gradinar profesionist in adevaratul sens al cuvantului. Unelte pentru gradinarit exista pe piata extrem de multe, insa exista cateva care nu ar trebui sa lipseasca niciuni gradinar, fie el profesionist sau aflat doar la inceput de drum. Iata asadar care sunt unele dintre cele mai importante articole pentru gradina care ar trebui sa se regaseasca si in gospodaria ta.

Cazmaua.

Cazmaua este una dintre ustensilele de baza ale unui gradinarit profesional avand in vedere ca fara aceasta cu greu am putea planta arbusti sau diverse plante. Aceasta ne permite sa realizam cu usurinta gropi in care ulterior vom planta seminte sau plante deja crescute.

Foarfeca pentru gradinarit.

Exista numeroase plante din cadrul unei gradini care necesita o intretinere minutioasa precum gardul viu, vita de vie sau chiar si pomii. Pentru a arata extraordinar (in cazul gardului viu) si pentru a da roade, aceste plante necesita o curatare temeinica si periodica, astfel ca foarfeca de gradinarit reprezinta o ustensila deosebit de importanta pentru orice gradinar.

Grebla.

Grebla este de asemenea o unealta de nelipsit din cadrul unei gradini iar acest lucru se datoreaza in principal faptului ca ne permite sa pregatim solul foarte rapid si eficient si in plus este si o unealta extrem de utila toamna. Frunzele copacilor din jur sunt foarte usor de indepartat de pe suprafata solului cu ajutorul unei greble. In acelasi timp, grebla ne poate ajuta sa aerisim cu usurinta solul ori de cate ori este necesar.

Lopata.

Chiar daca cazmaua poate fi utilizata pentru a transporta solul dintr-o parte intr-alta cu succes, lopata poate indeplini aceasta sarcina mult mai bine, astfel ca este recomandat sa o avem la indemana pentru momentele in care trebuie sa transportam anumite cantitati de pamant in alte zone.

Furtunul.

Irigarea periodica a gradinii reprezinta un element cheie in gradinarit, astfel ca este ideal sa nu uitam sa achizitionam un furtun suficient de lung pentru a putea iriga intreaga suprafata de gradina ori de cate ori este necesar, in caz contrar se poate utiliza si o clasica stropitoare.