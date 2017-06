Facilităţi

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Suceava a anunţat că are la dispoziţie mai multe instrumente de stimulare a proaspeţilor absolvenţi în vederea angajării, existând prime de încadrare, instalare şi relocare destinate acestora. Au calitatea de absolvenţi, deci şi dreptul de a se angaja în specializarea studiilor absolvite, toţi tinerii care au finalizat o formă de învăţământ de stat sau privat, de nivel liceal inferior (10 clase), liceal superior, profesional sau universitar şi au promovat toate materiile ultimului an de studii. Având în vedere că suntem în perioada în care tinerii absolvenţi au terminat recent o şcoală, AJOFM Suceava îi aşteaptă pe aceştia pentru consiliere în vederea găsirii unui serviciu, dar şi pentru a beneficia de instrumentele de stimulare prevăzute de lege. Concret, tinerii au dreptul la o primă de încadrare – primă de angajare, care este în cuantum de 500 de lei şi se oferă o singură dată, la prima angajare. Tinerii mai pot beneficia şi de următoarele facilităţi: prima de navetă, dacă s-au angajat într-o localitate situată la peste 15 km de domiciliu, în valoare de 0,5 lei/km, plafonată la 55 lei pe zi, prime de instalare, care se acordă la schimbarea domiciliului, prin angajarea într-o localitate aflată la o distanţă mai mare de 50 de km de reşedinţă. Valoarea primei este de 12.500 lei sau 15.500 lei, dacă tânărul se mută cu tot cu familia sa într-o localitate cuprinsă în Planul Naţional de Mobilitate. O altă facilitate este prima de relocare (prima chirie) - se acordă persoanelor care se încadrează în orice localitate din ţară, situată la peste 50 de km de domiciliu, are o valoare de 900 de lei şi este destinată acoperirii cheltuielilor cu chiria şi utilităţile. Există şi un program finanţat din fonduri europene destinat acoperii cheltuielilor de susţinere a interviului şi a relocării într-unul din statele membre ale UE. Pentru orice informaţii suplimentare, tinerii sunt invitaţi la sediile AJOFM din judeţ.

Un amănunt important este că absolvenţii trebuie să se înscrie în evidenţele AJOFM Suceava în termen de 60 de zile de la data absolvirii. Ulterior, aceştia nu mai pot beneficia de indemnizaţie de şomaj sau de primele de mobilitate amintite mai sus.

Pentru tinerii absolvenţi care nu se angajează există şi opţiunea indemnizaţiei de şomaj. Dacă îşi încep „cariera” ca şomeri, tinerii primesc câte 250 de lei pe lună, timp de 6 luni de zile. În mod normal numărul tinerilor care intră în şomaj ar trebui să fie mai mic decât în anii anteriori, în condiţiile în care piaţa muncii din Suceava are o ofertă bogată în ultima perioadă de timp iar în unele domenii există deficit mare de forţă de muncă. Problema rămâne însă decalajul dintre ce se cere pe piaţa muncii, ce posturi sunt disponibile, şi ce specializări au absolvenţii.