Cosmeticele bio, in topul preferintelor romanilor

Conform unui studiu realizat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), peste 50% din populatia Romaniei foloseste produse naturiste pentru tratarea diverselor boli si cosmetice bio in ingrijirea corporala. OMS estimeaza de altfel ca mai bine de 80% din populatia lumii se bazeaza pe medicina naturista, cu scopul de a trata, in mod cat mai putin invaziv, o serie de afectiuni si boli. Oamenii au inteles importanta unui stil de viata sanatos si cum il pot obtine, motiv pentru care industria cosmeticelor bio joaca de altfel un rol semnificativ in ingrijirea corporala inregistrand in ultimul deceniu vanzari substantiale.

Ingrijirea zilnica este realizata cu produse precum: sapun, gel de dus, sampon, crème si uleiuri de corp, produse de machiaj si pentru demachiere, produse de ras etc., insa cele mai multe dintre acestea sunt fabricate din ingrediente chimice care, folosite pe termen lung, vor avea efecte negative asupra pielii. Cel mai sanatos mod de ingrijire este acela realizat prin produse certificate bio. Un produs cosmetic certificat bio va avea intotdeauna urmatoare descriere: fara coloranti, fara parfumuri de sinteza, fara PEG sau PPG, fara parabeni, fara silicon, fara parafina, fara OMG si nu este testat pe animale. In plus, in cazul cosmeticelor bio nu se folosesc parfumuri sintetice, acestea avand un parfum discret dat de uleiurile esentiale si de ingredientele naturale din care sunt realizate. Dincolo de toate acestea, industria de cosmetice bio promoveaza valorile etice si ecologice, incurajeaza comertul echitabil, salvarea si prezervarea ecosistemelor. Importanta si beneficiile utilizarii cosmeticelor certificate bio sunt urmatoarele:

Respectul fata de om si mediul inconjurator

In comparatie cu celelalte produse cosmetice care contin de cele mai multe ori substante chimice si poluante, care folosite pe termen lung sunt foarte daunatoare atat corpului nostru cat si mediului inconjurator, produsele cosmetice certificate bio, conform standardului cosmeticii ecologice si biologice sunt bogate in activi de origine naturala, care se alfa in concordanta maxima cu pielea noastra. Din respect pentru mediul inconjurator, produsele cosmetice bio se realizeaza din materii prime, cu ambalaje reciclabile si biodegradabile.

Trasabilitatea

In cazul produselor cosmetice bio, trasabilitatea este efectuala de la materia prima si pana la produsul finit. De cele mai multe ori, intelegerea compozitiei unui produs cosmetic convetional este aproape imposibila. Cosmetologia biologica este astazi controlata de organisme independente. Acest lucru permite garantarea unei trasabilitati sigure a ingredientelor, a procesului de fabricatie si a produselor finite.

Bogatia produselor cosmetice bio

Natura este extrem de darnica si ne ofera o gama foarte diversa de ingrediente. Fiecare ingredient, fie el de origine vegetala sau minerala, are proprietati bine definite si ajutatoare. Aceasta diversitate naturala favorizeaza crearea de largi game de produse eficiente, foarte naturale si sanatoase.

Atfel ca, pe eticheta fiecarui produs cosmetic certificat bio regasim 3 principii de baza și anume:

minimum: 95% ingrediente naturale sau de origine naturala;

minimum: 95% din ingredientele vegetale provin din agricultura biologica;

minimum: 10% din totalul ingredientelor provin din agricultura biologica.

Eficienta produselor cosmetice bio nu este imediata, insa pe termen lung vom descoperi adevaratele calitati si beneficii ale acestor produse. Un stil de viata sanatos si in armonie cu natura este cel mai bun mod prin care putem avea grija atat de corpul nostru cat si de mediul inconjurator.