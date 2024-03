Joi, 7 Martie 2024 (14:24:19)

Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat joi că în cadrul Congresului Partidului Popular European care are loc zilele acestea la București poate să anunțe mai multe vești bune pentru România, fie că este vorba de aderarea la spațiul Schengen, fie de subvențiile pentru fermierii români. „Am șansa de a participa la Congresul Partidului Popular European (PPE) ce are loc zilele acestea la București. Doresc să informez sucevenii cu privire la câteva noutăți care privesc și țara noastră și sunt vești foarte bune. În aceste zile, cel mai mare partid din Uniunea Europeană, Partidul Popular European, care are 177 de europarlamentari și care dă președintele Comisiei Europene, dar și președintele Parlamentului European, își aprobă programul de guvernare pe următorii patru ani”, a spus Gheorghe Flutur. El a arătat că prima veste bună din programul de guvernare aprobat deja de PPE este că s-a votat ca România să fie primită în spațiul Schengen. „Inclusiv europarlamentarii austrieci, care se opuneau, au votat pentru România. De asemenea, PPE, din care face parte și PNL, susține ca fermierii români să primească subvenția la nivelul mediei europene și să se facă astfel dreptate”, a precizat liderul PNL Suceava. El a subliniat faptul că PPE și PNL susțin un program amplu pentru dezvoltarea zonelor rurale, pentru ca acestea să nu fie părăsite, dar și un internet special pentru copii, care să-i protejeze de abuzurile informatice care se întâmplă astăzi.

„PPE și PNL susțin două idei de forță pentru cetățenii europeni: securitate și prosperitate, adică să aibă mai multă siguranță, prin mai multe investiții în apărarea Europei, dar și prosperitate, prin investiții masive în economie. Mai mult, PPE și PNL susțin politicile de mediu, dar făcute cu fermierii și în favoarea fermierilor, nu împotriva lor. Există un program prin care 10% din terenurile agricole să nu fie lucrate, iar PPE și PNL se opun acestui program. În cazul programului privind folosirea pesticidelor, PPE și PNL au cerut modificarea lui, pentru ca, de asemenea, acesta să nu fie împotriva fermierilor”, a explicat Gheorghe Flutur. El a mai spus că pentru următorii ani, programul de guvernare aprobat de PPE înseamnă pragmatism, digitalizare, încurajarea competiției, pentru că o Europă cu economie puternică poate face față mai ușor oricărui fel de criză. „Mai mult ca oricând, România poate vedea ce rol are PNL în familia populară europeană, care susține comunitățile locale, descentralizarea, identitatea națională, credința, biserica, familia, libertatea ca valori fundamentale”, a declarat Flutur. El consideră că Partidul Național Liberal a arătat în aceste zile întregii țări că este principalul partid european, cu susținere masivă din partea Uniunii Europene.