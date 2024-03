Decizie

Primarul de Suceava, Ion Lungu, a precizat că va candida din nou pentru un mandat de primar, apreciind că el este cel mai potrivit să finalizeze proiectele a căror implementare este începută în municipiul reședință de județ. ”Pun suflet în proiectele primăriei și am accesat dorința de a mai candida. Le mulțumesc sucevenilor că m-au votat și m-au suportat. Eu am implementat aceste proiecte și eu știu cum trebuie duse până la capăt”. Lungu a subliniat că votul în Biroul Permanent Județean și în Comitetul Director a fost pentru ca el să fie candidatul PNL la funcția de primar a municipiului Suceava și că această decizie a fost validată la nivelul conducerii centrale a partidului. Primarul a mai subliniat că cel care vine dimineață la ora 6,30 la muncă în primărie este el și că nu este suficient ”să facem o poză și să spunem că am făcut”. ”Îmi văd de candidatura mea și sucevenii sunt cei care decid”. Reluarea discuției despre candidatul PNL la primăria municipiului reședință de județ în conferința de presă de miercuri a primarului a avut loc în contextul în care în spațiul public au apărut informații despre posibilitatea ca și actualul viceprimar PNL Lucian Harșovschi să candideze la funcția de primar. Ion Lungu a mai spus că ”dacă va fi cazul”, va spune mai multe ”la momentul potrivit”.