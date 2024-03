Apel umanitar

Raul Cernăuțanu, un adolescent de 14 ani, din Ilișești, are nevoie de sprijin pentru a duce mai departe lupta sa cu o boală apăsătoare și chinuitoare care i-a marcat copilăria și începutul de adolescență, epilepsia.

Diagnosticul crunt l-a primit la doar trei ani, când a avut prima criză epileptică. Pentru familia sa, părinții și cei patru frați ai săi, au urmat ani grei, de stres, deznădejde, de investigații, sute de analize și RMN-uri, zeci de scheme de tratament, drumuri la Iași și București, dar și îndârjire și speranță.

Ultimii ani au venit cu complicații, crize greu de controlat, care-l lasă pe Raul cu sechele și dureri mari zile întregi, iar schemele de tratament primite nu mai reușesc să țină sub control crizele.

Șansa la o viață normală o reprezintă o operație pe care Raul trebuie să o facă la Spitalul Monza din Capitală, Institutul Brain, un centru particular de excelență în neurochirurgie, chirurgie spinală și chirurgie ORL.

Costurile intervenției se ridică la aproape 10.000 de euro, la care se adaugă alte cheltuieli consistente pentru investigațiile preliminare.

Un apel pentru ajutorarea lui Raul a făcut și directoarea Școlii Gimnaziale Ilișești, Ramona Nicoleta Savin, care-i cunoaște familia și știe eforturile pe care aceștia le-au făcut de-a lungul anilor.

Despre elevul său spune că, ”în ciuda problemelor grave de sănătate, este un elev muncitor, serios, ambițios, un copil vesel, empatic și sufletist”.

„Încă de mic, Raul a fost diagnosticat cu epilepsie, iar boala, în timp, a devenit rezistentă la tratament, adică schemele de tratament primite nu mai reușesc să țină sub control crizele. În plus, au apărut și alte probleme neurologice (hipoplazia hipocampică stângă), astfel încât se impune efectuarea unei intervenții chirurgicale pe creier, la o clinică privată din București, care este printre puținele clinici din țară care fac copiilor această operație”, a transmis directoarea școlii din Ilișești.

Raul este în clasa a VII-a, părinții încercând să-l integreze în învățământul de masă, în ciuda faptului că crizele frecvente și agresive i-au afectat dezvoltarea pe anumite planuri.

Orice donaţie pentru Raul înseamnă viaţă fără durere, înseamnă normalitate, înseamnă continuarea luptei și înfruntarea bolii. Raul are nevoie și de noi pentru a depăși această boală, pentru a face un pas important către vindecare.

„Operația ne dă mari speranțe”

Despre probele de foc la care a fost supus Raul, dar și întreaga familie, despre lupta îndârjită pentru vindecare ne-a povestit Anca Cernăuțanu, mama băiatului.

„Boala lui Raul a debutat la vârsta de trei ani, atunci a făcut prima criză, una foarte urâtă, cu stare de comă de 12 ore, și tot atunci a fost diagnosticat cu epilepsie.

Într-o primă fază am negat acest diagnostic, am refuzat să cred, am mers la Iași și București, însă apoi am înțeles problema și am căutat căi de vindecare. O perioadă, schema de tratament pe care Raul a primit-o a funcționat, însă lucrurile au început să se schimbe de la 9 ani. În timp crizele au început să se manifeste diferit.

A fost diagnosticat cu epilepsie focală stânga, iar de circa un an și jumătate ne este tot mai greu pentru că fiecare criză îl trântește la pat, urmată de o stare generală deteriorată timp de o zi, două. De un an și jumătate am încercat mai multe scheme de tratament și nu funcționează, sunt rezistente la tratament. Pe 14 februarie am avut ultima internare la Iași, iar acum suntem în drum spre Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii <Sf. Maria>, pentru că Raul nu se simte bine.

Durerea nu cedează, are stări de vomă, de dezechilibru, o durere pulsativă care îl agasează.

Operație care ne-a fost recomandată, la Monza București, la Institutul Brain, ne dă speranțe. Ne-am informat pentru decontarea prin Casa de Asigurări de Sănătate, formularul 11, dar nu se aplică în acest caz.

Operația costă 47.000 de lei, aproape 10.000 de euro, la care se mai adaugă costurile investigațiilor.

Medicii ne-au spus că dacă în două ani de zile, după intervenție, nu va face nici o criză, el va fi considerat vindecat.

Ar fi un mare lucru, pentru că ne chinuim de 11 ani”, a mărturisit mama băiatului.

De asemenea, ea a mai punctat că familia a reușit să strângă suma necesară pentru investigațiile dinaintea intervenției, însă a mai rămas suma de aproape 10.000 de euro pe care deocamdată nu o pot acoperi.

Haideți să-l ajutăm pe Raul, fiecare cu cât putem!

Conturile sunt deschise pe numele: CERNĂUȚANU ȘTEFANIA PARASCHIVA

RON: RO22BTRLRONCRT0470266901

EURO: RO69BTRLEURCRT0470266901