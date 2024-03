Hotelul Best Western Bucovina din Gura Humorului

Tranzacție

Hotelul Best Western Bucovina și hanul Ariniș din orașul Gura Humorului vor fi scoase la vânzare. Pe site-ul Bursei de Valori București a fost publicat convocatorul pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor companiei SC Casa de Bucovina – Club de Munte SA pentru data de 8 aprilie 2024. Unul dintre punctele de pe ordinea de zi a adunării este aprobarea transferului activității hoteliere și turistice a societății, respectiv a tuturor activelor și pasivelor aferente acestei activități.

Hotelul Best Western Bucovina din centrul orașului Gura Humorului are patru stele și dispune de 220 locuri de cazare distribuite în 42 camere twin, 42 matrimoniale, 38 single, 4 junior suite, două apartamente și două camere VIP, două restaurante, o zonă de SPA, un club pentru copii cu loc de joacă interior, două terase, precum și cinci săli de conferință. Hanul turistic Ariniș, situat în parcul cu același nume, are o capacitate de 140 de locuri. Acționarii SC Casa de Bucovina - Club de Munte SA urmează să aprobe și vânzarea echipamentelor, mobilierului, stocurilor, contractelor, titlurilor, drepturilor și pasivelor aferente activității hoteliere și turistice. Prețul pentru vânzarea tuturor acestor active și pasive ale companiei este echivalentul în lei al sumei de 2.778.500 de euro, calculat la cursul leu/euro comunicat de Banca Națională a României la data transferului, care nu include taxa pe valoarea adăugată.

De precizat că aproape 74% din acțiunile companiei SC Casa de Bucovina - Club de Munte SA sunt deținute de SIF Muntenia, 14,8% de persoane fizice și 11,15% de persoane juridice.