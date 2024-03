Miercuri, 6 Martie 2024 (16:07:29)

Un tânăr în vârstă de 23 de ani, care a provocat decesul pasagerului cu care se deplasa pe o motocicletă, și care se află în arest la domiciliu deja de aproape 5 luni de zile, a fost condamnat de Judecătoria Fălticeni la o pedeapsă de 1 an și 7 luni de închisoare, plus o amendă penală de 3.375 de lei.

Inculpatul plătește în principal pentru că a avut două circumstanțe agravante în producerea infracțiunii de ucidere din culpă, respectiv nu avea permis de conducere și era băut.

În noaptea de 13 spre 14 octombrie 2023, în jurul orei 0.30, pompierii militari de la Fălticeni au fost alertați cu privire la producerea unui accident de motocicletă.

La fața locului, în satul Poiana Mărului, comuna Mălini, s-a constatat că este vorba de o motocicletă intrată într-un cap de pod. Lângă motocicletă erau căzuți la pământ, lângă gardul unei case, doi tineri.

Unul dintre ei era conștient și cooperant și a fost preluat imediat de echipajul medical. Al doilea era inconștient și s-a trecut la manevre de resuscitare.

Din nefericire, tânărul în vârstă de 26 de ani a fost declarat decedat, în timp ce rănitul, în vârstă de 23 de ani, a fost transportat la spital de către echipajul SMURD.

Din cercetările ulterioare ale poliției a rezultat că tânărul care a supraviețuit a condus motocicleta deși nu are permis de conducere și era băut.

Dumitru Nistor, în vârstă de 23 de ani, localnic, conducea motocicleta Yamaha pe direcția Mălini spre Văleni Stănișoara, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției de mers. Motocicleta a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un cap de pod.

Impactul i-a fost fatal lui Florin Zimbru, în vârstă de 26 de ani, tot localnic din Mălini.

Tânărul de 23 de ani a suferit fracturi la degetele unui picior, fără alte leziuni care să îi pună viața în pericol.

După verificarea cu etilotestul a rezultat în cazul tânărului în vârstă de 23 de ani concentrația de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Judecătoria Fălticeni a stabilit în ședința din 5 martie 2024 ca inculpatul să fie condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare pentru ucidere din culpă, 9 luni de închisoare pentru conducere fără permis și 3.375 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de conducere unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Pedeapsa rezultantă stabilită de judecătorii de la Fălticeni este de 1 an şi 7 luni închisoare, care se va executa în regim de detenţie, plus amenda penală care trebuie achitată pentru conducere sub influența alcoolului.

Judecătoria Fălticeni a mai decis să mențină arestul la domiciliu al inculpatului, dar nu mai mult de încă 60 de zile.

Când se va stabili pedeapsa finală, perioada de arest la domiciliu va fi scăzută din pedeapsa finală.

După accident, Dumitru Nistor a fost o perioadă și arestat preventiv, pus sub acuzare pentru cele trei infracțiuni amintite mai sus.

Sentința Judecătoriei Fălticeni nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Din vara anului trecut, în urma unor modificări legislative, șoferii care produc accidente mortale și au circumstanțe agravante precum consumul de alcool sau lipsa permisului de conducere nu mai pot beneficia de suspendarea pedepselor, adică trebuie să execute pedeapsa în regim de detenție.