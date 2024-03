Desigur, vestea care a erupt, parcă de nicăieri, de s-au oprit Facebook-ul și Instagram-ul în loc, a fost reducerea suspendării Simonei Halep de la 4 ani la... 9 luni! Vestea e atât de bună încât îmi dă mâna să glumesc pe seama rețelelor sociale, al căror colaps n-are a face, desigur, cu Simona noastră. Însă verdictul celor de la TAS este aproape ideal, doar achitarea ar fi însemnat mai mult, dar așa ceva era imposibil, căci prezența substanței aceleia nenorocite fusese certă, nimeni nu o negase. Constat că judecătorii de la TAS n-au operat cu jumătăți de măsură, adică nu au picat fix pe perioada de suspendare scursă, ceea ce ar fi lăsat cele două părți pe picior de egalitate. Cum Simona s-a găsit deja în stare de suspendare timp de 1 an și câteva luni, verdictul schimbă total raportul de forțe în favoarea jucătoarei noastre. Poate vă amintiți, când am prezentat toate ipotezele după motivarea suspendării maxime de 4 ani, mi-am propus să nu mai scriu pe marginea acestui subiect până nu vom avea o hotărâre definitivă. Asta pentru a nu cădea în plasa speculațiilor care fără tăgadă urmau să apară. Am făcut o excepție acum vreo două săptămâni când am reacționat la acea declarație viscerală a lui CTP, cum că Simona ”n-are nicio șansă la TAS”, dar ”merită ce i se întâmplă” doar pentru faptul că a schimbat staff-ul românesc cu cel al lui Mouratoglu. Nu mai reiau argumentația, ceea ce vreau să amintesc este faptul că în tot acest timp în care Simona a fost suspendată au fost lansate nenumărate păreri că apelul său la TAS este lipsit de șanse. Dacă ar fi să existe un clasament al abjecției, pe primul loc cred că s-ar afla fostul medic al echipei de fotbal a României, uitat fie numele său. Dar de-acum să ne concentrăm pe partea frumoasă. Simona poate juca chiar și de săptămâna viitoare, dar numai dacă ar primi wildcard-uri, întrucât clasamentul său s-a șters, nu mai există. Nu mă îndoiesc că le va primi, toți organizatorii de turnee o vor dori, iar aplauzele spectatorilor, dincolo de înfrângeri sau victorii, vor constitui o reparație platonică. Pentru reparația cealaltă, a abuzului, mingea este în terenul federației internaționale. Sper să se petreacă de la sine, fără un alt apel la justiție.

În încheiere, vă reamintesc că a existat acel element secretizat în motivarea suspendării inițiale, unul care ține de intimitatea persoanei. Credința mea este că acel element a fost luat acum în considerare de completul de judecători de la TAS pentru anularea probei care ținea de pașaportul biologic.