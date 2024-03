Performanță peste hotare

A făcut performanță în toți anii de liceu, a fost laureat la competiții internaționale, s-a remarcat constant prin rezultatele sale sclipitoare, prin muncă și inteligență, iar acum studiază la una dintre cele mai îndepărtate, dar și mai atrăgătoare destinații de studii.

Suceveanul David Turturean studiază fizica la MIT - Massachusetts Institute of Technology – în Statele Unite ale Americii, instituție care a dat lumii unele dintre cele mai valoroase minţi, de la premieri, la deţinători de premii Nobel.

Student în anul 3 la Departamentul de Fizică al MIT, iar de curând înscris și la a doua specializare, matematică - informatică, David Turturean a acordat recent un amplu interviu publicației online Republica, în care a povestit despre călătoria sa către succesul academic.

„Părinții mei vând în Piața Mică din Suceava și pot spune că, dacă ei își permit ca eu să fiu aici, cu siguranță și voi vă puteți permite”. Este îndemnul fostului olimpic internațional către tinerii care vor să studieze la una dintre instituțiile puternice din peisajul academic internaţional. David subliniază astfel că posibilitatea de a studia la facultăți prestigioase în SUA nu este rezervată exclusiv celor cu familii înstărite sau olimpicilor internaționali, contrazicând astfel un mit larg răspândit, notează cei de la www.republica.ro.

În 2020, când a absolvit Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, David a aplicat la nu mai puțin de 23 de facultăți în Statele Unite, după ce opțiunile sale în Marea Britanie au devenit limitate, odată cu triplarea taxelor de școlarizare, ca urmare a Brexitului.

Își dorea să studieze fizica, în limba engleză, iar în Europa, între cele mai bune facultăți pe această specializare se numără cele din Anglia și Olanda.

„Am aplicat la multe universități din SUA doar ca să maximizez șansele să intru. (…). Contrar a ceea ce se crede, în America este posibil să fie mai ieftin să studiezi decât în Anglia, Olanda sau orice altă țară din Europa de Vest, sau chiar decât în România. Vă spun sincer, părinții mei plătesc cred că mai puțin ca eu să fiu în SUA, decât dacă aș fi student în România", spune David.

David are la MIT o bursă completă de studii, costurile pentru un an la universitatea americană (cazare, masă, activități, materiale didactice) cifrându-se la circa 80.000 de dolari.

„Dacă MIT are o rată de acceptare pentru elevii internaționali de un elev din 74, cum a fost când am aplicat eu, universitățile nu mai stau să diferențieze între acei elevi care sunt admiși, și oferă burse strict pe criterii de nevoi familiale. Iar asta înseamnă că primești bursă completă dacă familia ta câștigă sub 60.000-70.000 de dolari pe an. Iar marea majoritate a familiilor din România cred că se încadrează în acest criteriu”, spune David pentru www.republica.ro.

Tânărul sucevean este de părere că în procesul de admitere la MIT, statutul său de olimpic internațional la astrofizică a cântărit greu, majoritatea elevilor internaționali la MIT fiind olimpici internaționali în diverse domenii. Participarea la olimpiade a rămas, crede el, una dintre cele mai echitabile modalități pentru un elev din România de a se evidenția, în vederea admiterii la universități de top, notează Republica.

Universitatea facilitează cercetarea

Într-o zi obișnuită la MIT, David începe cursurile la 9.30, iar până la ora 16.00 alternează între cursuri, seminarii, lucrat individual pe teme sau recapitulat. Câteodată este mentor pentru un student din anul întâi la un curs de fizică cuantică și pentru alți doi elevi, la un curs de analiză matematică, fiind plătit pentru asta. De asemenea, David lucrează și la proiectul său de cercetare, potrivit Republica.

Pe de altă parte, la MIT în general lumea se așteaptă ca studenții să facă și alte lucruri pe lângă cursuri, spune David, cum ar fi activități extrașcolare în domeniul lor de pregătire sau chiar în afara lui, dar și activități de cercetare pentru care studenții sunt plătiți.

„MIT are un program genial, aș putea să spun, de facilitare a cercetării, în cazul elevilor la licență, în care îți găsești un elev la doctorat sau un profesor, iar dacă ei sunt de acord să lucreze cu tine pe un proiect de-al lor, scrii o aplicație, o trimiți la MIT și ei îți dau salariul minim pe economie, pe parcursul acelui semestru, 10-15 ore pe săptămână, ca să lucrezi cu profesorul acela. În Massachusetts, salariul minim pe economie este de 15,5 dolari pe oră.

E o îmbinare foarte ingenioasă între a ajuta elevii să se susțină financiar și a putea face cercetare în timpul semestrului. (…)

MIT e unică din acest punct de vedere și mă bucur, pentru că atunci când un absolvent MIT aplică mai departe, la un job sau la un doctorat, are deja o experiență gigantică, deoarece spre deosebire de colegii lui de la alte facultăți, care poate fac cercetare mai mult în vacanță, el face mereu lucrurile acestea și e atât de diferit în termeni de experiență pe care o dobândește”, menționează David pentru Republica.

Doctorat în fizică sau matematică

După absolvirea licenței, David Turturean își propune să urmeze un doctorat în fizică sau matematică aplicată, iar pentru asta va aplica la universități și în SUA, și în Europa. În sistemul de învățământ american, durata studiilor doctorale este de 5-6 ani, iar acestea pot fi începute imediat după obținerea licenței.

Despre reîntoarcerea în România, David declară: „Nu știu să spun acum. Pentru că asta ar fi cam peste 7 ani.

Chiar am vorbit cu părinții mei recent și le-am spus: Nu știu când vă așteptați ca eu să mă întorc în România, dar eu mai am cam 7 ani până termin doctoratul [...], în timp ce acum 7 ani eu obțineam prima mea medalie la olimpiada internațională în Bulgaria, la finalul lui 2016, în clasa a șaptea. Deci mai este foarte mult timp.

Au trecut foarte multe lucruri, s-au întâmplat foarte multe lucruri de atunci și așa va fi și de acum înainte. Nu sunt sigur exact, bănuiesc că în România vor apărea foarte multe investiții în cercetare și în știință dinspre Europa de Vest sau SUA. Asta e prezicerea mea – iar atunci în România s-ar putea să apară și mai multe oportunități pentru oameni ca mine, cu doctorate în științe, să avem oportunități de lucru după. Sper să se întâmple asta, până termin eu doctoratul. Mai e mult timp, vorbim despre anii 2030-2031”.

Interviul integral, precum și sfaturile lui David Turturean pentru liceenii români care aspiră să aplice la MIT sau la alte universități de prestigiu din SUA, pot fi citite la https://republica.ro/ce-le-spune-liceenilor-romani-david-turturean-student-la-mit-una-dintre-universitatile-de-top-ale-lumii