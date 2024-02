Luni, 5 Februarie 2024 (16:07:51)

Bugetul județului Suceava pentru anul 2024 a fost aprobat luni, după dezbateri în cadrul deliberativului care au durat aproape două ore. Proiectul pentru aprobarea bugetului Consiliului Județean Suceava pe acest an a fost inițiat de șeful administrației județene Suceava, Gheorghe Flutur, iar pe parcursul ședinței au fost numeroase discuții în contradictoriu între acesta și reprezentanții PSD din deliberativ. Totul a pornit de la mai multe amendamente pe care consilierii PSD le-au făcut la proiectul de buget și care au fost respinse rând pe rând prin vot. La finalul dezbaterilor, bugetul județului Suceava pentru anul 2024 a fost aprobat în forma prezentată de Gheorghe Flutur, cu 32 de voturi ”pentru” și trei abțineri. După votul final, Flutur a declarat că bugetul va fi unul pentru dezvoltare. „Avem foarte multă treabă. Chiar și cei care sunt supărați pe amendamente, pe votul final majoritatea au votat pentru. Vă mulțumesc pentru aprobarea bugetului”, a spus șeful administrației județene.

El a arătat că în acest an se înregistrează un vârf din punctul de vedere al investițiilor în județul Suceava, cele mai mari sume fiind alocate pentru dezvoltare. „61% din buget este pentru dezvoltare a județului Suceava, iar diferența de 39% este de funcționare. Suma totală la cheltuieli este de 1,27 miliarde de lei, circa 205 milioane euro, în condițiile în care anul trecut am avut un buget de 861 de milioane de lei, adică 197 de milioane de euro. Este o creștere cu peste 4% față de anul trecut, ceea ce este un lucru bun”, a precizat Flutur. El a adăugat că suma totală alocată pentru dezvoltare este de circa 622 de milioane de lei, iar pentru funcționare de 396 de milioane de lei. „Vom acoperi toată gama de cheltuieli pentru anul 2024 și am încercat să venim cu foarte multe proiecte noi și să continuăm toate proiectele existente pentru dezvoltarea județului Suceava”, a precizat Flutur.

· Cele mai mari sume sunt alocate pentru modernizarea drumurilor

Gheorghe Flutur a mai spus că pentru anul acesta cele mai mari sume sunt alocate pentru modernizarea drumurilor, respectiv 43% din bugetul pe 2024. El a precizat că printre investiții se numără finalizarea proiectului european pentru axa rutieră Suceava – Dolhasca – Iași, toate drumurile finanțate prin PNDL și Programul Anghel Saligny. „În total este vorba de o sumă de circa 87 de milioane de euro. Trebuie spus că pentru axa rutieră Suceava – Iași, la sfârșitul anului trecut, noi am finalizat de cheltuit toți bani europeni din acest proiect. Nu mai există nici un euro de cheltuit pentru că exista o temere în spațiul public cu privire la faptul că am putea pierde bani europeni. Nu, din fericire s-a închis și acum mai sunt bani din bugetul local. Iar din discuțiile cu firmele de construcții, se vor încadra în termen în acest an”, a precizat președintele CJ Suceava.

El a mai spus că pentru anul acesta, proiectele europene prin PNRR și din alte fonduri europene nerambursabile reprezintă 33% din bugetul CJ Suceava, respectiv circa 67 de milioane de euro.

· Flutur anunță că anul acesta va fi finalizat spitalul de oncologie

Președintele CJ a adăugat că alte investiții importante vor fi realizate la Spitalul Județean Suceava, el amintind de spitalul de oncologie, o investiție de peste 10 milioane de euro, care va fi finalizată anul acesta. „Un spital care are peste 90 de paturi pentru bolnavii de cancer, inclusiv atunci când este cazul și pentru aparținători, precum și ambulatoriu. De asemenea, la pavilionul vechi de la oncologie vom începe un studiu de fezabilitate pentru a veni cu o nouă tehnologie pentru tratamentul cancerului, tratamentul cu izotopi. Până acum aveam la spital chimioterapia, radioterapia și chirurgia oncologică, iar acum venim cu tratamentul cu izotopi, care mai este în trei locuri din țară din câte știu”, a declarat Flutur.

El a spus că tot la spitalul județean vor fi realizate și alte investiții pentru extinderi, modernizări și supraînălțări ale spațiilor, inclusiv extinderea secției ATI și amenajarea unei săli politraumă.

Președintele CJ Suceava a precizat că tot anul acesta vor continua investițiile și la Aeroportul „Ștefan cel Mare”, printre acestea numărându-se amenajarea fluxurilor Schengen sau extinderea parcărilor, precum și lucrările pentru finalizarea punctului de operare aeromedical pentru un elicopter SMURD de la Câmpulung Moldovenesc.