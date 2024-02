Lansare

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și-a lansat sâmbătă, la Dragomirna, în inima Bucovinei, în apropiere de Mănăstirea Dragomirna și la câțiva pași de Mănăstirea Sihăstria Dragomirnei, candidatul pentru Primăria Mitocu Dragomirnei, în persoana inginerului silvic Daniel Popovici. Lansarea candidatului acestui partid pentru Primăria Mitocu Dragomirnei a avut loc în prezența deputaților de Suceava Florin Pușcașu și Dorel Acatrinei, a candidatului AUR pentru Parlamentul European, prof.univ.dr. Veronica Grosu, a coordonatorului județean adjunct Ionel Vasiliu și a mai multor membri și simpatizanți AUR.

„Sunt născut în satul Mitocași, am 40 de ani, sunt căsătorit și am doi copii. Administrez o societate comercială în domeniul silvic din 2011, am experiență în administrația publică locală și nu am renunțat niciodată la gândul de a pune umărul la dezvoltarea comunei. Această misiune plină de provocări și încercări este dedicată doar pentru binele întregii comunități. Sunt hotărât să lupt pentru nevoile și aspirațiile locuitorilor noștri, aducând schimbări pozitive și servind cu responsabilitate. Vă invit să vă alăturați acestei călătorii pentru a construi împreună un viitor mai bun pentru comunitatea noastră”, a declarat Daniel Popovici.

De precizat că întâlnirea de sâmbătă a marcat o premieră pentru familia AUR din Bucovina, respectiv lansarea primului candidat la primărie din județul Suceava.

În cadrul ședinței, Daniel Popovici a ținut să facă o scurtă radiografie a situației din Mitocu Dragomirnei, după care a prezentat câteva soluții pentru dezvoltarea comunei.

Printre problemele semnalate de acesta se numără infrastructura rutieră deficitară, lipsa utilităților, apă, canal și gaz, subdezvoltare în învățământ, sănătate, cultură etc. El consideră că Mitocu Dragomirnei, la nivel de dezvoltare, este la „nivelul clasei I, cel mult a II-a”.

„Cu toții ați trăit o mare aventură pe acest drum din satul Dragomirna pe care ați venit spre locația acestui eveniment. Nu trebuie să mai vină rușii, drumul este bombardat deja. Nici în Lipoveni situația nu este mai roz, sat care se află la patru kilometri de municipiul Suceava. Nu va sfătuiesc să faceți traseul Lipoveni – Suceava pe drumul județean de 3 km care se află acolo, pentru că este mai rău ca aici”, a punctat candidatul AUR, făcând referire la starea drumurilor din comuna. Daniel Popovici a arătat că Mitocu Dragomirnei, deși se află la șase kilometri de centrul municipiului Suceava, nu excelează la capitolul dezvoltare.

„Am alături de mine, în organizația AUR Mitocu Dragomirnei, oameni capabili și dedicați, dispuși să facă tot posibilul pentru a duce comuna la un grad ridicat de dezvoltare. Suntem rămași în urmă, și asta ne doare mult. Localitatea noastră ar trebui să fie în topul localităților moderne. Unii spun că vor Bucovina înainte, de parcă noi am vrea să o ducem înapoi. Mitocu Dragomirnei se află în Bucovina și suntem aici pentru a porni reconstrucția și dezvoltarea comunei. Vă solicit să veniți alături de noi, să dăm dovadă de unitate și să ne angajăm la o muncă asiduă pentru a fi mândri de localitatea noastră”, a încheiat Daniel Popovici.