Istoricul Armand Goșu, reputat expert român în spațiul ex-sovietic, va susține sâmbătă, 17 februarie 2024, de la ora 15.00, la Casa de Cultură din Gura Humorului, conferința „Doi ani de război”. Cu acest prilej, Armand Goșu va lansa și volumul „Putin împotriva Occidentului. Războiul din Ucraina și noua ordine mondială”. Publicul va putea asista la o dezbatere cu privire la viitorul lumii în contextul agresiunii rusești, moderată de Ovidiu Lazăr, la care vor mai participa profesoara de istorie Octavia Fortună, de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, și profesorul universitar Daniel Condurache. Întâlnirea se va încheia cu o sesiune de autografe susținută de istoricul Armand Goșu. Organizatori: Primăria Gura Humorului, Centrul Cultural Gura Humorului. Partener: Editura Polirom.

În cartea „Putin împotriva Occidentului. Războiul din Ucraina și noua ordine mondială”, istoricul Armand Goșu spune că „Miza războiului purtat de Putin împotriva vecinului său de la vest este mai mare decât destinul Ucrainei, echilibrul regional sau chiar cel european. De felul în care se va sfârși acest conflict depinde menținerea actualei ordini internaționale sau abandonarea ei, cu consecințe imprevizibile asupra întregii lumi pe termen mediu și lung”.

Autorul explică faptul că acest război este „o bătălie între democrație și dictatură, între regimurile liberale și cele autoritare. Nu este o competiție, căci aceasta ar presupune reguli și fairplay, ci o luptă pe viață și pe moarte între civilizația occidentală și dușmanii ei. Viitorul României depinde și el de rezultatul acestui război. Deși ar putea părea regionale, conflictele din Ucraina și Israel au potențialul de a schimba întregul sistem global, adică de a provoca în ordinea internațională modificări majore de calibrul celor produse de războaiele mondiale. Adversarii lumii libere se încălzesc pe margine”.

· Fost corespondent la Moscova pentru radio BBC

Istoricul Armand Goșu este cel mai important expert român în spațiul ex-sovietic. Predă, din 2004, Istoria politică a Rusiei și a URSS, Istoria politicii externe și a diplomației sovietice, evoluții în fostul spațiu sovietic și introducere în istoria serviciilor secrete sovietice.

Are un doctorat în istoria Rusiei, cu o teză despre politica externă a Imperiului Rus (Moscova, 1998). A avansat până la gradul de cercetător științific principal II la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, unde a lucrat între 1991 și 2001. A fost coordonator de programe la Institutul Român de Istorie Recentă (2002-2004). Din 2004 este conferențiar la Universitatea din București.

A fost corespondent la Moscova pentru radio BBC, în anii 1995-1998 și 1999-2000. Între anii 2005 și 2010, a fost redactor-șef adjunct, iar în perioada 2013-2014, redactor-șef al Revistei 22, editată de Grupul pentru Dialog Social.

Semnează numeroase articole științifice, cele mai recente fiind „The Time of the Oligarch. Relations between Romania and the Republic of Moldova (2009-2018)” și „Invalidating the rightfully elected mayor of Chișinău threatens the regime of oligarch Vladimir Plahotniuc” (ambele în Studia politica. Romanian Political Science Review, 2018); volume, printre care: ”Euro-falia. Turbulențe și involuții în fostul spațiu sovietic” (Curtea Veche Publishing, 2016), ”Democrația sub asediu. România în context regional” (coordonator împreună cu Alexandru Gussi, Corint, 2019), ”Istoria comunismului din România, vol. III: Documente. Nicolae Ceaușescu” (1972-1975) (coeditor, Polirom, 2016), ”Rusia, o ecuaţie complicată” (Polirom, ed. I, 2021, ed. a II‑a, 2022), ”Între Napoleon și Alexandru I” (Polirom, 2022); precum și analize și comentarii despre fostul spațiu sovietic în publicațiile unor institute și centre de cercetare cunoscute (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Middle East Institute, Oxford Analytica), în presa internațională și în cea din România (The Insider, Revista 22, contributors.ro).