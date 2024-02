Am profitat mai mult decât permitea luna ianuarie pentru a scrie despre tenis, dar nici ianuarie nu mai e ce era, mai ales că avem un turneu final la capătul acestui sezon. Astfel, s-au întâmplat destule lucruri în fotbalul nostru, care până nu demult petrecea luna ianuarie prin cantonamente în țările calde. Deja o pretendentă la titlu și-a concediat antrenorul, este vorba de italianul Mandorlini de la CFR Cluj. În schimb, italianul Bergodi de la Rapid a avut noroc cu carul și a scăpat, ba chiar are maximum de puncte din 3 etape, chiar și așa, târâș-grăpiș. Bergodi putea fi demis de la primul meci al anului, când giuleștenii au întors de la 1-3 în minutul 56 cu Craiova lui Mititelu! Dacă nu s-ar fi întâmplat asta, poate că Mutu era acum ”la loc comanda”, adică la Rapid. În schimb, acum își așteaptă fosta echipă în Gruia, ca gazdă. Foarte bine-venit acest derby pentru FCSB, care nici ea n-a pierdut punct în 2024, dar a făcut-o mergând ceas. E drept, FCSB are abia astăzi al treilea meci și are ”șansa” de a-și strica parcursul în fața Farului, căci Hagi i-a mai făcut pocinogul lui Becali. Apropo de Craiova lui Mititelu, aceasta și-a refăcut moralul contra lui Dinamo (terapeut perfect această echipă!), cu un gol de curtea școlii al lui Bauza, adică din ăla șmecheresc când în fața porții te întorci să dai cu călcâiul! În schimb, Craiova cealaltă, aia cu palmaresul și cu pretenții, abia ieri, duminică, a luat primele puncte pe 2024. Ce-i drept, a făcut-o la timp, în fața lui Sepsi, căci plutea o amenințare asupra clubului de a rata ”și acest obiectiv”, vorba lui Cârțu, referindu-se la... calificarea în play-off! Da, cu asta au ajuns să se mulțumească oltenii, nici nu știi care patron e mai ridicol, Rotaru sau Mititelu. Becali a fost detronat, după ce vreo 7 ani a fost ”la alt nivel”. Foarte interesant ce se întâmplă în partea de jos a clasamentului, cu Dinamo neschimbată față de anul trecut, ceea ce arată că nu la Burcă era problema. Rocada cu Botoșani pe ultimul loc a venit firesc, moldovenii legând încă două victorii de aceea unică din finalul anului trecut și parcă-parcă zărește plutonul din față. Dacă Voluntarii nu bat azi pe Hermannstadt, am putea spera că ultimul baron bugetar din Ilfov aflat în prima divizie se va duce după ceilalți, acolo unde le e locul.