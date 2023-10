Miercuri, 18 Octombrie 2023 (13:29:59)

Opt meșteri populari, opt încondeietoare de ouă din comuna-muzeu Ciocănești, o adevărată oază de tradiție bucovineană, au realizat ornamentele interioare la „Cazinoul Băilor” din Vatra Dornei, care va fi inaugurat pe 28 noiembrie 2023, de Ziua Bucovinei.

Conform forestmania.ro, este cu totul emoționant ceea ce au reușit să facă cele opt vrednice și talentate femei din Ciocănești.

„Doamnele au lucrat la ornamentele interioare, de finețe, din Cazinoul Băilor din Vatra Dornei. Ele nu sunt nici pictori, nici designeri. Sunt meșteri populari, încondeietoare de ouă, din comuna suceveană Ciocănești. O comună-muzeu în aer liber, printre cele mai frumoase din România. Și unde, an de an, se organizează și Săptămâna plutăritului, în semn de omagiu față de lunga tradiție a exploatării lemnului”, transmit reprezentanții ForestMania (platformă online care este despre și pentru iubitorii de pădure și lemn).

· „A fost o adevărată provocare, cu totul nouă pentru noi, dusă la bun sfârșit”

Din echipa care a lucrat la „Cazinoul Băilor” au făcut parte:Cristina Timu (încondeietoare de ouă), Maria Timu (încondeietoare de ouă), Elena Schipor (încondeietoare de ouă), Mariana Giosan (încondeietoare de ouă), Nicoleta Ianuș (încondeietoare de ouă), Maria Ciocan (încondeietoare de ouă), Teodora Tănase (desenator iluzii optice-desene geometrice), Magda Nistoroaia (încondeietoare de ouă).

Una dintre încondeietoare, Cristina Timu, ne-a spus că a făcut parte din acest proiect, împreună cu colegele de echipă, datorită Ioanei Tomaioaga (manager Hotel Belvedere). De la ea au aflat că ar fi nevoie de ajutorul unor mâini fine în restaurarea Cazinoului din Vatra Dornei.

„A fost o adevărată provocare, cu totul nouă pentru noi, dusă la bun sfârșit. Pentru realizarea acestui obiectiv, noi am fost instruite de către domnul director de proiect Mihai Macovei. Cel mai greu ne-a fost în momentul în care am fost nevoite să ne urcăm pe schelă, la o înălțime mare, pentru a restaura o parte din elementele cazinoului. Cu toate acestea, echipa noastră s-a descurcat foarte bine. Putem spune că această experiență a fost una extraordinară, dusă la bun sfârșit, având un final frumos. Nu doar noi am contribuit la acest minunat proiect, ci și celelalte echipe de restaurare (domnii care se ocupau de formele cu ipsos, cu asamblarea marmurei și nu numai), dar mai ales sub îndrumarea domnului director de proiect Mihai Macovei. Mulțumim tuturor celor care ne-au îndrumat și adus în acest proiect”, a transmis Cristina Timu.

· Simboluri

Fotografiile postate de ForestMania le prezintă pe cele opt încondeietoare pe platoul de lângă Casa de Cultură și Muzeul Național al Ouălor Încondeiate din Ciocănești, în apropiere de statuia lui Ștefan cel Mare, „în locuri cu o mulțime de simboluri prețioase pentru bucovineni. Așa cum va redeveni și Cazinoul Băilor, de a cărui inaugurare ne apropiem și care va face Vatra Dornei și mai frumoasă decât este. Un proiect al Fondului Ortodox Bisericesc din Bucovina, coordonat de Ciprian Dumitru Muscă, președintele Asociației Forestierilor din România”, conform sursei citate.

Artistele populare din Ciocănești merită toată prețuirea noastră, a tuturor, pentru că și-au pus amprenta pe o lucrare care înfrumusețează un municipiu, o clădire istorică, un ținut.