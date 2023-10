În perioada dintre cele două războaie mondiale (1918-1940), când fostul ducat austriac Bucovina a făcut parte din România Mare, urmare a votului unanim al Congresului General al Bucovinei de Unire cu Țara din 28 noiembrie 1918, Mitropolia Bucovinei a fost reorganizată. Formarea Regatului Sârbo-Croat-Sloven a adus episcopiile de Zadar și Kotor din Dalmația sub jurisdicția Patriarhiei Ortodoxe Sârbe, fiind desprinse astfel de sub jurisdicția Mitropoliei Bucovinei și a Dalmației, fostă realitate eclesială a Imperiului Austro-Ungar. Pentru dăinuirea Mitropoliei Bucovinei Biserica Ortodoxă Română a hotărât subordonarea canonică a Episcopiei Hotinului (înființată la 10 martie 1923, cu sediul la Bălți, în Basarabia) față de Mitropolia românească cu sediul la Cernăuți. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, când URSS reocupă Nordul Bucovinei, Basarabia și ținutul Herța, Nordul Basarabiei este rupt de puterea sovietică și anexat regiunii Cernăuți din Ucraina. Această realitate istorică se păstrează până astăzi. Administrația Regatului României în perioada interbelică a beneficiat firesc de activitățile pastoral – misionare și culturale ale Bisericii din Bucovina, mai ales în privința edificării și sfințirii monumentelor eroilor.

BABIN

Troiţa Eroilor. În vara anului 1943, în curtea bisericii din Babin a fost ridicată o troiţă a eroilor la căpătâiul unor martiri căzuţi în luptele de eliberare a Basarabiei. Ridicarea troiţei a fost posibilă datorită preotului paroh Valentin Păleanu, care a convins oamenii din parohiile vecine să contribuie şi ei la acest act de demnitate naţională. Crucea a fost sfinţită la 2 iulie 1943: dis-de-dimineaţă erau prezenţi în Babin cucernicii preoţi Gherbanovschi Boris, Valentin Păleanu, Grigore Chihai, Ioan Plăcintă, Alexe Harabagiu, Nicolae Brădăceanu...

BĂLĂSINEȘTI

FOTO 2

Monumentul Eroilor. Înalt de 2.50 m, monumentul a fost ridicat între 1936-1938 și se păstrează în curtea bisericii din Bălăsinești, raionul Edineț, fiind împrejmuit cu lanțuri de metal susținute de patru stâlpi. Pe laturile din față și spate ale crucifixului sunt inscripționate numele eroilor căzuți în Primul Război Mondial: Beșleu Nicolai N., Burlacun Ion G., Chiorescu Gheorghe, Chiorescu Gheorghe F., Chiria Alexei P., Chiriac Dumitru N., Chiriac Semion A., Chiorescu Gheorghe, Chiorescu Gheorghe F., Chiriciuc Vladaimir A., Cracanița Cosma P., Cucereavîi, Dolineanu Gheorghe M., Dumanschi Vasile, Gafton Semion, Gafton Nicolai P., Gamco Alexandru G., Golovaciuc Andrei, Gușa Semion, Gușevatîi Efim G., Gușevatîi Petru Ș., Ma..iuc Alexei T., Melnic Grigorii, Melnic Vladimir G., Munteanu Vladimir D., Varvari Dionis M., Varvari Nicolai R., Șveț Vladimir G.

Pe laturile din dreapta și stânga sunt inscripționate în ordine alfabetică numele altor eroi din această localitate căzuți pe câmpurile de bătălie: Alexuța Mihai S. ,Andrievschi Vasile M., Beșleu Ion P., Beșleu Vladimir, Buga Vladimir I., Burlacu Ion C., Beștanco Alexandru T., Beștanco Vasile S, Bezuschi Nicolae S., Dubceac Ion M., Gubceac Vladimir C., Gubceac Alexei G., Gubceac Iachim V, Gubceac Iachim V, Gorschi Parfin I., Gafton Ion D., Harcenco Alexei I, Harcenco Vasile S, Marciuc Vasile L., Oleinic Ion, Oleinic Nicolae D., Onufrie Gavril T., Prodan Dumitru S., Prodan Ion M., Pascu Andrei, Lîsîi Alexandru I., Lîsîi Vasile I., Rașcovchi Nicolae T., Schibinschi Grigore L., Starniciuc Alexei M., Sticailo Mitrofan I, Varau Semeon I., Varau Mihai, Varau Vladimir.

BĂLCĂUŢII DE SUS

Monumentul Eroilor. În 1937 Căminul Cultural Dimitrie Cantemir din comună a început lucrările de edificare a unui monument închinat eroilor căzuţi în Primul Război Mondial. Astfel, din bugetul Căminului au alocaţi 4539 lei în vederea edificării monumentului, iar ulterior au fost cheltuiți 4674 lei. În 1940 pentru împrejmuirea monumentului au fost alocaţi 600 lei, informaţie ce confirmă edificarea monumentului până la ocuparea Basarabiei.

BELĂUȚI

Troița Eroilor.În decembrie 1939, cu binecuvântarea episcopului Visarion Puiu a fost edificat un crucifix în memoria eroilor căzuți în luptele Primului Război Mondial. Troița eroilor căzuți pentru reîntregirea Neamului a fost sculptată în lemn și ridicată în curtea Bisericii. Lucrarea a costat 4500 lei, bani adunați de enoriașii parohiei. Gardul ridicat în jurul crucii a costat 600 lei, banii fiind de asemenea colectați de la enoriașii parohiei.

BELEAVINŢI

FOTO 3

Monumentul Eroilor.În iunie 1938, în curtea bisericii din Beleavinţi a fost inaugurat un monument din piatră închinat eroilor din localitate căzuți în luptele Primului Război Mondial. Monumentul are o înălţime de circa 3 m și formă de obelisc, fiind încununat cu o cruce. Pe latura din față este inscripționat următorul mesaj: EROILOR NEAMULUI PIOASĂ RECUNOŞTINŢĂ. DORMIŢI ÎN VECI EROI. SUPREMA VOASTRĂ JERTFĂ A FĂURIT ÎNTREGIREA NEAMULUI.

Pe altă latură a monumentului sunt trecute numele sătenilor căzuţi pentru cauza naţională: DUMITRU MOISEI, FILIP, TEODOR, AFANASIE, GHEORGHE, ŞTEFAN, TEODOSIE, NICOLAE, DIONISIE, ION, ALEXANDRU, VALERIAN, ALEXEI, VASILE, SIMION, MATEI, PAVEL, GRIGORIE.

Pe celelalte două laturi sunt sculptate însemne militare – un tun de câmp fixat pe două roți metalice și două arme încrucișate deasupra cărora a fost gravată o cască militară. Amplasat în curtea bisericii, monumentul s-a păstrat intact până astăzi şi este îngrijit de preotul din Beleavinţi, raionul Briceni.

BEREȘTI

Monumentul Eroilor. În curtea bisericii din comuna Berești se păstrează un monument interbelic închinat eroilor căzuți în Primul Război Mondial. Monumentul are forma unui crucifix așezat pe un postament din piatră, iar pe latura din față se păstrează următorul text: ACEASTĂ CRUCE IE FĂCUTĂ SUB AUSPICIUL CĂMINULUI CULTURAL ȘI CONTRIBUȚIA LOCUITORILOR DIN SATUL BEREȘTI, JUD. HOTIN.

BERLINȚI

FOTO 4

Monumentul Eroilor. Această lucrare a fost edificată în 1939 lângă curtea bisericii din sat la inițiativa unor funcționari locali împreună cu mai mulți săteni. Monografia comunei Berlinți întocmită la finele anului 1941 confirmă existența monumentului închinat eroilor căzuți în războiul 1916-1919și faptul că acesta se păstra într-o stare bună.

Astăzi în comuna Berlinți există un monument crucifix pe laturile căruia sunt inscripționate numele localnicilor căzuți în luptele celui de-al Doilea Război Mondial. Deși monumentul este încununat cu o cruce, acesta pare a fi închinat soldaților căzuți din rândul armatei sovietice. Totuși, nici un monument din țările socialiste închinate soldaților sovietici nu poartă asupra lor simboluri creștine. Este foarte posibil ca textele de pe acest monument să fi fost rescrise în spiritul propagandei sovietice.

FOTO 5

BURLĂNEŞTI

Monumentul Eroilor. Vizavi de curtea bisericii ortodoxe din Burlăneşti, s-a păstrat un monument interbelic ridicat în cinstea eroilor căzuţi pentru reîntregirea patriei. Inscripţia originală a monumentului nu s-a păstrat, însă creştinii din sat au fixat o placă din marmoră neagră cu următorul text:

ACEST MONUMENT A FOST RIDICAT ÎN ANUL 1938 ÎN MEMORIA EROILOR NEAMULUI CĂZUŢI LA DATORIE ÎN ANII 1912-1917: BOGACIUC ION, FARÎMĂ JILIAN, FARÎMĂ VASILE, PADUCA NICOLAE, PADUCA NICOLAE, TOPALĂ EFRIM, TOPALĂ JULIA, TOPALĂ VASILE, RUSU TUDOR, ROTARU SPIRIDON, DOBRIANU VASILE, CIRIMPEI ION.

CARACUŞENI

FOTO 6

Monumentul Eroilor.La 29 octombrie 1939, stolul de străjeri din cadrul şcolii primare Caracuşeni a luat frumoasa iniţiativă de a ridica cu propriile mijloace un monument închinat eroilor. Neavând un model, comitetul de inițiativă a solicitat Comisiei Superioare a Monumentelor de For Public să i se trimită o schiță care să se potrivească şi cu puterile lor materiale: 7000-8000 lei. La 11.11.1939 CSMP a luat în discuţieraportul No. 14 din 29 octombrie a.c. al Stolului Şcoalei primare mixte din satul Caracuşeni, Judeţul Hotin, prin care se cere un proiect de Monument pentru Eroi, care să se poată executa la suma de 7000-8000 lei. Totuşi, luând în calcul ipoteza că iniţiatorii ar mai putea aduna şi alte fonduri, Comisia hotărăşte să se trimită în localitate două planuri de monumente de piatră, şi anume modelul No. 3 rectificat, şi modelul Seria A, No. 5, acestea fiind planurile cele mai simple, pentru lucrările cele mai ieftine.

Totodată, însă, în ipoteza că iniţiatorii nu vor putea depăşi suma propusă, Comisia hotărăşte să se trimită şi două planuri de Troiţe, şi anume seria A, No. 3 şi 4. Stolul Şcoalei va reţine planul ce va găsi de cuviinţă, cerând aprobarea Ministerului şi va restitui celelalte planuri.Menţionăm faptul că, din grupul de iniţiativă pentru edificarea crucifixului, făcea parte comandantul Sava Tihanciuc. Va urma.

Pr. Prof. Mircea BEJENAR