Miercuri, 18 Octombrie 2023 (17:21:06)

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni au anunțat că au luat măsura controlului judiciar, după 24 de ore de arest, față de un bărbat care a căzut victimă într-un accident produs tot de el, pe fond de consum de alcool. Atrage atenția alcoolemia extrem de mare a bărbatului care conducea un tractor cu remorcă, 3,48 g/l alcool în sânge proba I, respectiv 3,18 g/l alcool în sânge, proba II. O alcoolemie la care alții sunt în prag de comă alcoolică.

În ziua de 12 octombrie, dimineață, în jurul orei 9.30, Poliția municipiului Fălticeni a fost sesizată prin numărul de urgențe 112 că pe raza satului Lămășeni, comuna Rădășeni, s-a produs un accident rutier.

Din cercetări a rezultat că un localnic ce conducea un tractor agricol care tracta o remorcă fabricată artizanal, pe o stradă din Lămășeni, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în șanțul de beton din partea dreaptă a drumului, având în vedere direcția sa de deplasare.

Tractoristul a ajuns la spitalul din Fălticeni în urma accidentului, având o contuzie toraco-abdominalo-pelviană. El nu a putut fi verificat cu etilotestul, însă i s-au recoltat probe biologice care au dat rezultatele amintite mai sus.

Pe lângă dosarul penal pentru conducere sub influența alcoolului, polițiștii au mai deschis un dosar penal și pentru infracțiunea de tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate.

După cum am arătat, bărbatul a fost pus în libertate după 24 de ore de arest, dar are impuse mai multe obligații de la care nu are voie să se abată, inclusiv interdicția de a mai conduce autovehicule pe drumurile publice.