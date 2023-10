Miercuri, 18 Octombrie 2023 (13:56:21)

Toate abonamentele de parcare pentru riverani în municipiul Suceava vor costa 100 de lei pe an, a declarat miercuri primarul Ion Lungu, în conferință de presă, precizând că proiectul de hotărâre de consiliu local va fi dezbătut și aprobat în următoarea ședință a deliberativului local.

Reducerea prețului la abonamente nu calmează însă lucrurile între diversele categorii de suceveni, nemulțumiți că plata unui abonament nu le garantează locul de parcare nici în apropierea locuinței și cu atât mai puțin la locul de muncă sau în alte parcări din oraș. La serviciul de Taxe și impozite din Primăria Suceava în municipiul reședință de județ sunt înregistrate 51.845 de autovehicule, de la motociclete până la remorci și camioane de peste 12 tone. Persoanele fizice dețin 36.513 autovehicule și persoanele juridice (firme, instituții, asociații, organizații etc.) dețin 13.228 de autovehicule. 2.104 vehicule sunt mașini de peste 12 tone. Acestora li se adaugă, potrivit directorului Poliției Locale, Ovidiu Doroftei, autovehicule care intră în oraș în interval de 24 de ore, adică între 30.000-50.000, până la 70.000, în zilele de sărbătoare. Acestea fie rămân câteva ore sau întreaga zi, fie sunt doar în tranzit prin municipiul Suceava.

Pentru acest număr foarte mare de mașini municipalitatea dispune la acest moment de 2.500 de locuri de parcare, în 46 de parcări. Primarul Ion Lungu a afirmat că abonamente se dau doar pentru 70% dintre acestea, prin urmare în mod evident vor fi foarte mulți oameni nemulțumiți. De altfel, Ion Lungu a declarat că a primit zeci de scrisori de la suceveni supărați de parcările cu plată: „Am deschis cutia Pandorei, în fiecare zi am primit teancuri de scrisori și trebuie să rezolv problemele parcărilor”.

Primarul a făcut public un mesaj primit de la un profesor de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, care i-a scris că se simte discriminat din cauză că el, ca profesor, trebuie să plătească un abonament de parcare de 150 de lei pe an, în vreme ce un angajat de la ANAF, care are un salariu mai mare decât un cadru didactic, nu are nevoie de abonament, ci doar afișează în parbriz „un document cu sigla ANAF”. „Și școala este o instituție a statului și chiar una importantă. Mai mult, mă simt ca un idiot. Am făcut grevă, ni s-a oferit o brumă de mărire, pe care acum o returnăm ca taxă de parcare. Folosesc pluralul pentru că în situația mea sunt mulți alți colegi, iar unii au rate la bănci și familii cu nevoi acasă”, i-a scris profesorul primarului, solicitându-i să găsească o formulă ca cei care se află în serviciul public să fie tratați în mod egal.

„Am zeci de mesaje de genul ăsta. Luăm în calcul ca de anul viitor să dăm un card gratuit la riverani pentru că apar discuții interminabile. Cel din Burdujeni se compară cu cel din centru, cel din Obcini cu cel din George Enescu și așa mai departe”, a declarat Lungu. În opinia lui, suta de lei pentru un abonament este „o sumă simbolică” și îți dă dreptul să-ți lași mașina în trei parcări aflate în apropierea locuinței. Cei care sunt din afara municipiului trebuie să plătească parcarea, chiar dacă sunt profesori, medici, funcționari care lucrează la instituții din Suceava. Abonamentele sunt doar pentru riverani, adică în baza lor se poate parca în apropierea locuinței, în parcările indicate la achiziționare.